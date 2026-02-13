金價走跌「清洗短線投機部位」　渣打銀：4700美元以下分批布局

▲渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐。（圖／渣打銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

1月30日金價單日急跌10%，劇烈的波動雖令市場震驚，導致許多投資人急於獲利了結或停損，渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐認為，著眼長期的策略型投資人而言，這波震盪非但不是警報，反而是一次釐清市場籌碼的良機。此次修正有效清洗了短線投機部位，支撐多頭行情的核心動能並未改變，近期金價每盎司拉回至4,600-4,700美元的區間時，仍可分批佈局。

鄭子豐分析，近期黃金近期的賣壓，主要源自於聯準會下任主席提名揭曉前的投機性買盤回吐，市場原先預期美國總統川普將提名鴿派人選，導致美元走軟，美元指數（DXY）更一度觸及96.2的52週新低。然而，隨著川普提名被視為通膨鷹派的凱文．華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席，市場氛圍丕變。投資人擔憂華許的鷹派背景將扭轉美元頹勢，導致先前的戰術性部位大舉平倉，進而引發金價修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次修正僅為短期的價格調整，而非結構性的趨勢反轉，驅動黃金需求的關鍵催化劑並非下一任聯準會主席，而是川普本人，在他的總統任期內，「預料之外」已成常態。

從外部環境來看，川普近期成功驅逐委內瑞拉前總統馬杜洛，以確保對該國石油儲備的控制權，此舉恐引發「資源民族主義」浪潮，促使各國尋求對自身自然資源掌握更大的控制權。就內部政策而言，為了在11月美國期中選舉爭取選票，預期政府將推出更多財政刺激方案，這也加深了市場對美國財政赤字的擔憂。

在國際結盟破碎化與「去美元化」意願高漲的背景下，這些變數為黃金發揮防禦屬性提供了絕佳環境。這也解釋了為何全球央行即便在金價高漲時，仍持續增持黃金，且對價格敏感度極低。

在投資組合建構上，黃金正重拾其作為首選「低相關性資產」的地位。在當前通膨結構性黏著的「軟著陸」經濟環境下，債券與股票的報酬率呈現正相關，意即兩者往往同向波動，導致投資人失去了傳統股債配置所能提供的保護傘，回顧2022年的艱困市況，當股債雙雙面臨雙位數跌幅時，黃金仍展現抗跌韌性，即為最佳佐證。

隨著主要實體黃金市場——中國的買盤通常在農曆春節前後轉淡，市場即將進入季節性淡季，這反而為策略型投資人提供了買進時機。鄭子豐建議，投資人可審慎考量相關投資風險後自主評估是否利用近期金價拉回至4,600-4,700美元的區間時，進行分批佈局。

並非所有貴金屬的特性都相同。雖然許多投資人熱衷於配置白銀，因其需求往往在全球工業復甦期間大幅攀升，但近期的白銀交易似乎已偏向投機性質。考量到白銀缺乏央行作為穩定的買盤支撐，加上金銀比（Gold-Silver Ratio）顯著下滑，我們認為在當前價位下，黃金的配置價值優於白銀。

有鑑於黃金相對於其他投資資產較可作為應對地緣政治風險升溫的後援，其策略性價值比以往更加強韌。在傳統資產配置的「壓艙石」可能失效的年代，黃金更相對是不可或缺的分散配置工具，可評估在投資組合中配置6%的黃金部位，儘管邁向目前資訊判斷設定的12個月目標價5,350美元之路不會是直線上升，中間難免波折，但長線向上的趨勢明確。

