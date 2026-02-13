「24%變15%」省9%　建大董座楊啟仁：台灣產能準備加開

▲面對稅率調降，建大工業董事長楊啟仁預期台灣出口量與訂單會增加，接下來會把重點放在「如何把台灣產能拉上來」，以台灣出貨、供應北美市場。（圖／記者潘姿吟攝）。



記者潘姿吟／採訪報導

美國對台對等關稅拍板，建大工業董事長楊啟仁今（13日）上午緊急召開會議因應。他透露，台灣輪胎出口美國的對等關稅從20%降至15%，且不再疊加最惠國關稅（MFN）4%，總計省下9%稅負，將大幅提升毛利率，預期台灣出口量與訂單將明顯增加。

楊啟仁說明，過去建大由台灣出口至美國的自行車胎、機車胎、工業用胎及沙灘車胎等產品，面臨 20%+4% 的關稅；如今新制上路後，稅率直接反映在成本端，「毛利改善會非常有感」。他預期，關稅下降將推升北美訂單，出口量有實質成長空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應後續需求，建大已開始啟動應變策略。楊啟仁透露，今日一早就與內部團隊開會，盤點產線與供應節奏，討論如何拉高台灣產能、加速從台灣出貨美國市場，確保能即時承接增加的訂單量。

至於海外產能調整方向，楊啟仁表示，越南與印尼產線是否回調部分產能到台灣，將視台灣端的人力、設備與產能調度能力而定，目前仍在評估中，尚未拍板。

▲建大在台灣生產的汽車車胎、自行車胎、摩托車胎、工業用胎與沙灘車胎等，面對外銷將省下9%關稅成本，對價格競爭力與接單動能都是立即利多，董事長楊啟仁預期台灣出口量與訂單會增加。（圖／記者潘姿吟攝）。