投資、購物2類詐騙最常見　金管會：5大要訣防詐

▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節連假期間，民眾金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也伺機詐騙謀財。為確保新年平安順遂，金管會提醒大家，過年期間投資及網購應注意「慎選投資管道或網購平臺」、「小心投資詐騙話術」、「提防假客服來電」及「慎選賣家與付款方式」等5個防詐要訣，並隨時保持警惕，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢確認，遠離詐騙平安過好年。

據統計，春節期間常見的詐騙手法，主要是「投資詐欺」及「購物詐欺」，以下整理此二類詐騙的常見手法及話術，供民眾參考提防：

一、投資詐騙：社群平台上常可見標榜「短期翻倍」、「穩賺不賠」的投資分享，看似熱心的網友或自稱老師，實則一步步引導民眾加入 LINE 群組或下載來路不明的投資 APP。群組內不斷出現獲利截圖與成功案例，營造人人賺錢的假象，讓人不知不覺掉入陷阱，金管會提醒，合法投資不可能保證獲利，所有投資行為宜透過合法金融機構辦理，切勿被「低風險、高報酬」的話術迷惑，民眾可至金管會網站查詢合法金融機構名單、聯絡電話及官方網址，必要時亦可撥打內政部警政署「165」反詐騙專線諮詢確認。

二、購物詐騙：過年期間，詐騙集團常利用社群台、LINE群組等非保障性管道，或設計一頁式購物網站，以低於市價的優惠吸引消費者，受害者付款後，往往收不到商品，或商品與描述不符，甚至無法聯繫賣家時才發現遭詐騙。此外，也常見冒用商店客服、銀行客服或金管會、銀行局名義聯繫民眾，謊稱訂單付款設定異常，要「協助驗證身分」或「啟動解除程序」等，製造急迫慌張氣氛，使民眾陷於聽從指示操作，遭詐受損。

金管會呼籲，春節是家人親朋團聚的溫馨假期，不要讓不法份子趁機詐欺謀財，破壞過年氣氛，隨時保持防詐警覺，是不二法門，記得「多一份留心、多一秒查證、多一份安全!」；另外，在保障自身財產安全之餘，也不要忘記傳遞關心給周遭的親人好友。
 

關鍵字： 春節防詐投資詐騙購物詐騙金管會金融安全

