想找真正安靜又有隱私的共享辦公室　T3CO韻驊開放網上預約參觀

T3CO 韻驊共享辦公室開放網上預約參觀。

記者張佩芬／台北報導

共享辦公室選擇很多，但真正適合長時間專注工作的空間，其實並不多。許多團隊在選擇共享辦公時，會優先考慮「獨立辦公室」。然而實際使用後才發現--即使具備獨立空間，若動線緊湊、隔間密集或採光不足，長時間工作仍可能產生壓迫感與疲勞感，進而影響專注與效率。

當空間只追求坪效最大化，而忽略使用者體驗時，隱私或許存在，但舒適與專注卻難以並存。

T3CO 韻驊共享辦公室接待櫃台

真正的隱私，是專注與舒適並存

對成長中的團隊而言，辦公空間不只是遮蔽視線，更是承接討論、決策與長時間思考的場所。

T3CO 韻驊在空間規劃上，不僅提升獨立辦公室比例，更重視整體尺度與使用感受：

‧動線流暢，降低干擾

‧空間保有適度留白與呼吸感

‧採光與視覺開闊度兼顧

‧會議區與辦公區動線分離

個人辦公室。

此外，空間內設有大型生態水族箱與自然元素設計，讓視覺保有流動感與舒緩節奏。在長時間專注工作之間，提供一段自然轉換的空間感受。

我們相信，真正支持效率的空間，不只是隔間與牆面，而是能讓人長時間維持穩定狀態的環境。

好的獨立辦公室，應該支持專注，而不是製造壓力。

共享的彈性 × 企業型的穩定

在韻驊，企業可依團隊規模選擇合適空間，同時享有：

‧安靜且具隱私性的辦公環境

‧專業接待與會議場域

‧商業登記與信件收發服務

‧穩定的營運制度與長期規劃

四人辦公室。

作為台驊國際控股股份有限公司(股票代號：2636)投資品牌，空間為集團自有資產，營運以長期經營為核心。對企業而言，辦公室不僅關乎舒適度，更關乎穩定性與營運連續性。

有些差別，需要親自走一趟

安靜程度，照片難以呈現；空間比例，文字難以完整說明；是否適合長時間工作，唯有親身體驗才能判斷。

如果您正在評估：

‧更具隱私與專注感的共享辦公

‧適合成長型團隊的彈性空間

‧具穩定營運背景的企業型辦公據點

大型生態水族箱與自然元素設計，讓視覺保有流動感與舒緩節奏。

全新裝潢開放參觀活動將於2月24日至2月26日舉行，歡迎企業團隊及場地合作夥伴透過官網預約參觀。

T3CO 韻驊共享辦公室

地址：台北市信義區忠孝東路四段563號17樓

網站：https://t3ex-t3co.com

電話：02-2756-5735