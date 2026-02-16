ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

▲▼信用卡示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲信用卡示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節假期長達九天，金管會提醒民眾春節期間進行信用卡消費或網路交易時，對於來路不明之簡訊、連結或電子郵件應提高警覺，留意OTP驗證簡訊內容，主動管理信用卡使用，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用等三招，避免遭盜刷情形發生。

金管會指出，信用卡相關詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過簡訊、釣魚網站或一頁式廣告等管道，誘使民眾點選連結並輸入信用卡卡號、有效期限及一次性密碼（OTP）等重要資訊，進而完成網路交易，或將信用卡綁定於詐騙集團之手機，造成盜刷之情事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為保障民眾使用信用卡之安全，金管會提醒民眾注意下列事項，避免信用卡遭盜刷：
一、慎防來路不明之簡訊、連結或電子郵件：請勿點選來路不明之簡訊、網頁廣告或電子郵件附帶之連結網址，也避免在不熟悉網頁輸入信用卡資訊，以降低被盜刷之風險。

二、詳閱OTP驗證簡訊內容：OTP是進行信用卡網路交易及綁定等作業之重要認證方式，民眾在輸入OTP前，應核對簡訊內所載之交易幣別、金額及交易目的是否與實際交易相符；若發現異常，請立即聯繫發卡機構進行確認，切勿隨意輸入OTP。

三、主動留意並管理信用卡使用情形：民眾可定期檢視信用卡交易紀錄，注意發卡機構提供之消費即時通知，並善用行動銀行之查詢功能，以即時掌握信用卡之交易狀況；若發現非本人消費或可疑交易，應立即聯繫發卡機構處理，以降低損失風險。

金管會再次提醒民眾，春節期間消費活動增加，應特別留意個人信用卡之使用情形，如接獲可疑簡訊、電子郵件或其他通知，應提高警覺，切勿輕信點選連結，並立即向發卡機構聯繫或撥打「165」警政署防範詐騙專線查證，確保自身財產安全。
 

關鍵字： 信用卡春節詐騙金管會防盜刷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【浪漫回憶殺】老公情人節播自剪告白影片！老婆被感動泛淚QQ

推薦閱讀

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

過年就是要試手氣！台彩今（16日）指出，一對母子檔在春節連假前夕挑戰台南彩券一條街，連刮6家果真幸運刮中100萬元。

2026-02-16 09:11
金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

為瞭解農曆春節期間自動提款機運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會在今（16日）除夕當日，全台7縣市實測9家金融機構的ATM，均能順利提領現金。

2026-02-16 12:17
留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

農曆春節假期長達九天，金管會提醒民眾春節期間進行信用卡消費或網路交易時，對於來路不明之簡訊、連結或電子郵件應提高警覺，留意OTP驗證簡訊內容，主動管理信用卡使用，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用等三招，避免遭盜刷情形發生。

2026-02-16 12:05
美股居安思危？00989A最新策略出爐！

美股居安思危？00989A最新策略出爐！

美股已連續三年上漲，再加上現在光是Mag 7的市值（Mag 7泛指Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla）加總起來，就已達到標準普爾500指數35.17%的權重(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，因此市場不免擔心，2026年的美國股市是否會面臨逆風。熱到爆的美股，還能投資嗎？

2026-02-16 12:00
情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

用刮刮樂測試愛情濃度？台彩指出，一對結婚12年高雄恩愛夫妻用結婚周年來選號，驚喜刮中100萬大獎。

2026-02-16 11:30
金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

蛇年倒數計時！對投資人而言，金蛇年全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。根據統計，金蛇年投信發行的國內外各類股票基金平均績效表現，其中台股基金以科技型上漲88.39%居冠，海外股票基金則以日本股票型上漲49.44%表現最佳。

2026-02-16 11:17
長期投資要抱多久？　股市達人：評估離場時機取決於買進「故事」

長期投資要抱多久？　股市達人：評估離場時機取決於買進「故事」

股票投資可分為短期投資和長期投資。首先，請記住一項鐵則：長期買進也是股票投資的基本。相信任誰多多少少都有貪念或欲望。這世上確實存在億萬富翁，其中有人只花幾個月至幾年，就將資產翻了數百倍。某些人會羨慕他們，我也可以理解。

2026-02-16 11:00
幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

「最幸運的倒楣鬼」！新北市土城年輕男子騎車出遊突拋錨，剛好看到彩券行想轉換心情，竟刮中100萬元。

2026-02-16 10:01
記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

根據《彭博》報導，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內的越來越多的科技行業領袖警告說，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺開始重創利潤、擾亂企業計劃，並推高從筆記型電腦和智能手機到汽車和數據中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

2026-02-16 09:42
春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

春節期間是返鄉與旅遊人數尖峰期，富邦產險提醒民眾，出國旅遊前可事先投保國外旅平險加不便險，自駕返鄉或國內旅遊則建議同步檢視既有保障內容是否規劃第三人責任險、乘客責任險與車體險等任意險，並視行程需求加保「國道增額險」與「國道拖吊險」，行前做好旅平險與車險等保障規劃，以分散突發狀況帶來的經濟負擔，也可透過富邦產險官網網路投保，快速完成投保流程，讓走春行程安心又幸運。

2026-02-16 08:05

讀者迴響

熱門新聞

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

黃仁勳缺席印度AI峰會　輝達證實因突發狀況取消行程

大樂透1億頭獎槓龜！春節大紅包開出26組

從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

高雄市2025刮出217個百萬以上大獎稱冠　台北市只排第5名

畢業論文變上億商機！女大生用「嗅覺騙大腦」　百事也投資

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

道瓊10萬點可行嗎？艾蜜莉用數字拆解川普豪語

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366