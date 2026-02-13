被新鈔轟炸　銀行員崩潰「做夢都在數鈔票 」曝亂象：年後想離職

▲許多人年前都會換新鈔。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆年前不少民眾趕著換新鈔包紅包，不過第一線行員卻忙到身心俱疲，一名在金融業工作的網友表示，連日來被「新鈔轟炸」，有個阿姨拿5萬元，要求全部換成百鈔，讓她當場傻眼，從早到晚數錢數到手發抖，甚至睡覺都夢見鈔票，開始認真考慮年後是否要離職。

早上8點半開門 門口已排爆



[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在Dcard發文，過年前幾乎天天都在應付換新鈔的人潮，早上8點半一開門，門口早已大排長龍。曾有一名阿姨直接拿著5萬元現金，要求全部換成百元新鈔，讓她當場愣住，「阿姨你知道我要數多久嗎？後面還有20個人在等。」

除了換鈔業務繁重，銀行提供的發財水與紅包袋也成為「戰場」。原PO透露，不少民眾領取免費紅包袋時還會嫌顏色不好看，甚至當場挑選，有位大叔嫌棄說「這紅包袋太醜了吧，你們銀行是沒錢喔」。她忍不住抱怨表示，「這是免費的欸，你到底在挑三揀四什麼？」

年前換新鈔忙翻 銀行員崩潰



面對滿滿的人潮，主管不斷在一旁提醒要保持笑容、展現服務熱忱。原PO坦言，長時間高壓工作下，早已心力交瘁，每天下班手都在發抖，甚至連睡夢中都在數鈔票，「有夠悲哀，我真的熱忱早就被磨光了。」

▲原PO上班忙到心累。（圖／資料照）



貼文曝光，網友發現原PO是政大法律系畢業，直呼「政大法可以去證券業或保險業做法務，別去銀行折磨自己」、「政大法當櫃員委屈了吧」、「政大法找個正常內勤工作吧」、「我有個朋友政大法畢業後去做社工，妳是我看到第二誇張的。」

也有網友質疑，明明有點鈔機可以用，為何要人工點鈔，質疑文章的真實性，「5萬100的新鈔剛好5疊，況且不可能沒有點鈔機」、「我是公股行員，每年過年的確很忙沒錯，但有點鈔機呀，而且我們銀行都會綁好鈔票一紮，如果像拿了五萬過來要換百元新鈔，那就給他們五紮就好」。

有同行解釋，「新鈔因為太黏點鈔機很容易少算，這時候又再重新點一次，很累」、「新鈔真的超難算，幾乎沒一台點鈔機能順利算完一疊新鈔」、「驗鈔機會一直嗶嗶嗶嗶，嗶到你煩客戶也煩」。