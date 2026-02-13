分手情侶共同持屋陷售屋僵局　永慶不動產翁志強靠誠實與專業化解紛爭

▲翁志強店東（圖右）耐心解說房產細節，協助客戶做出最合適的決策、打造安心交易體驗。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

桃園近期出現一個特殊案例：一棟情侶共同持有的房屋，因分手後無法達成共識，房屋長期無法順利出售、銷售陷入僵局。在永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強居中協調後，最終成功完成交易，讓雙方都保障了權益，也讓買方安心購屋。

原來，兩人分手後因缺乏互信，女方為保障自身權益申請「預告登記」，雙方又各自委託不同仲介銷售房屋。由於互不信任，他們甚至規定對方仲介不得收取斡旋金，導致潛在買家無法順利談判價格。此外，三家仲介同時刊登不同售價，也讓買方擔心交易可能出現問題，使房屋長期乏人問津，整整卡關八個月。

翁志強接手女方委託後，立即聯繫男方、釐清出售條件。他發現，房屋長期未成交的主要原因，是部分仲介為求承接委託，建議售價高於實際行情約200萬元、達1,600萬元。高價雖吸引屋主，但價格卻讓潛在買方為之卻步，更加深雙方對售價的分歧，即便有買家出價，也難以達成共識。

為解決問題，翁志強親赴外縣市與雙方面對面溝通，詳細說明交易流程與法律限制，並提供完整實價登錄資料與市場行情分析。透過客觀數據，雙方逐漸消除誤會，最終也順利找到買方，以1,400萬元成交，既符合市場行情，也保障雙方權益。

翁志強擁有18年房仲經驗，曾在台北市一級戰區累積實戰能力，因認同永慶「先誠實再成交」理念，後來在桃園市創業加盟永慶不動產。他強調，房仲核心在於「人」，而非單純成交，因此店內7名同仁皆由他親自培訓，確保每位客戶享有一致且高品質的服務。

翁志強更表示，房仲追求的是「長期專業與信任，而非短期成交」，正如永慶房產廣告所言：「誠實不一定能成交房子，但能贏得信任。」在這樣的理念下，永慶不動產A7文青豐岳加盟店累積了多數五星評價，客戶回饋中常見「專業」、「值得信賴」等字眼，在桃園競爭激烈的房仲市場建立起穩固口碑。

▲18年房仲經驗加上誠信理念，永慶不動產A7文青豐岳加盟店東翁志強守護每位客戶的房產權益。

▲在翁志強店東的培育下，永慶不動產A7文青豐岳加盟店團隊以誠實、專業，贏得客戶五星好評。

Q1：分手後共同持有房屋，應該怎麼處理？

A1： 先評估房屋市價與雙方需求，再決定出售或分割。建議透過專業房仲協助溝通與協調，避免自行協議造成爭議。

Q2：如何避免分手屋出售過程中價格分歧？

A2： 依據實價登錄及市場行情制定合理售價，並提供完整資料讓雙方理解現況。仲介可居中協調，確保價格公平，避免單方自行決定售價引起衝突。

Q3：分手屋委託仲介時應注意什麼？

A3： 選擇具誠信、專業經驗的仲介，確認交易流程、法律規範及資訊透明度，並建立明確溝通機制，確保交易順利。

