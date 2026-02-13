永慶加盟四品牌北台灣尾牙　八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者王威智／採訪報導

永慶房產集團旗下四大加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，12日晚間於南港展覽館舉辦「北台灣聯歡尾牙晚會」，席開920桌，近1萬名加盟夥伴齊聚同歡，為今年台灣加盟房仲業規模最大的尾牙晚會。高規格卡司演出搭配2,800個抽獎好禮，現場氣氛宛如大型演唱會。

此次尾牙由永慶集團北區、桃區及竹苗區經管會聯合主辦。隨著加盟店數持續成長，北台灣可容納大型活動的場地一位難求，三區經管會整合資源，共同舉辦聯合尾牙，既解決場地問題，也讓加盟同仁享有更高規格的年度盛會。

晚會由味全龍啦啦隊「小龍女」揭開序幕，隨後理想混蛋、丁噹、陳勢安接力開唱，壓軸由八三夭帶來熱血搖滾，帶動全場大合唱。主辦單位表示，整場活動斥資超過2,700萬元，準備近500萬元抽獎獎金與2,800個獎項，展現對同仁的重視與肯定。

永慶房產集團董事長孫慶餘致詞指出，此次集結北北基、桃竹苗夥伴齊聚南港展覽館，象徵團結力量。他表示，儘管去年不動產市場面臨挑戰，北台灣仍有6家加盟店年度業績突破1億元，68位經紀人年度業績突破千萬元，顯示品牌在逆勢中依然穩健成長。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，2025年永慶加盟四品牌在北台灣新展55家加盟店，區域總店數突破660店，在北台灣7縣市對比全台15大房仲品牌，為加盟店數最多的房仲集團。他指出，為感謝同仁一年來的努力，永慶集團尾牙規模不縮水，北台灣場次920桌為規模最大的一場，2月起全集團於全台舉辦尾牙，累計超過3,200桌。

▲▼整場尾牙斥資超過2700萬元，除了味全龍啦啦隊小龍女擔任開場嘉賓與高規格卡司還準備 2800個抽獎好禮，讓所有夥伴驚喜連連 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會會長陳紹慶表示，最初是為了解決區域缺乏足夠場地舉辦尾牙，與北區、桃區經管會討論後決定聯合舉辦，促成近萬人規模的盛會。他指出，今年在部分同業縮減尾牙規模甚至停辦的情況下，永慶仍投入2,700萬元擴大舉辦，獲得店東高度支持，也為品牌形象與人才招募帶來正面效益。

永慶不動產暨永義房屋北區經管會會長潘彥竹表示，在市場成交量下滑的環境下，永慶選擇以行動展現對夥伴的感謝，希望透過高規格晚會為同仁留下難忘回憶。桃區經管會會長李佳樺也表示，加入永慶讓夥伴感受到團隊支持與歸屬感。

▲新竹市長高虹安為永慶加盟北區聯合尾牙擔任嘉賓致詞 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲（由左至右）台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱，有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜，永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶，有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會長廖廷軒，永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹，永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺，有巢氏房屋桃區經管會長李瑀桐，台慶不動產桃區經管會長許瑛哲 。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了北台灣聯合尾牙，永慶房產集團旗下五大房仲品牌永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年在全台舉辦8場尾牙活動，席開超過3,200桌，獎項包含汽車、現金紅包、電動機車與手機等。從尾牙規模到展店成績，永慶房產集團展現穩健經營實力與組織向心力。

▲永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成 。（圖／記者鄭遠龍攝）

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美對等貿易協定美東時間12日正式簽署，根據台新投顧指出，台灣在談判過程中，美國承諾先降税，站在最有利條件，不過仍需關注年後立法院審議台美關稅協議最終結果，參考日韓案例，後續審議過程不順利的話，關稅條件可能會再生變。

2026-02-13 15:53
快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

威力彩第115000013期12日晚間開獎，第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。台彩派彩結果出爐，頭獎共開出2注，每注各得6.77億元，買法皆為電選一組（100元），該獎項兩注均分各得約6.77億元。

2026-02-13 15:31
SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

超大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，雖然船公司有訂美國線3月1日漲價辦法，但因大陸很多工廠休到3月中，估計3月下半月才有漲價機會。上海航運交易所今(13)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)小跌1.19%，指數來到1251.46點。

2026-02-13 15:37
一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

金控業一月獲利已有七家出爐，受惠台股價量齊揚、頻創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金（2885）一月自結稅後淨利64.43億元，創下歷年同期最佳紀錄，EPS 0.48元，暫居七家金控之首，玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）、華南金（2880）等四家一月獲利亦創下歷年同期新高。

2026-02-13 00:05
快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

新台幣新鈔圖案票選結果出爐！央行今（13）日指出，近期辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已在今日傍晚5點順利完成。累積總投票數達19萬2959人次，充分展現國人對新版鈔券之高度期待與參與熱忱。其中以「島嶼生態」得票率16.88%最高，另保育動物之美得票率亦達12.19%，是「唯二」得票率超過1成以上的主題。

2026-02-13 18:55
多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

即將迎來春節長假，只要國際股市未連續大跌，開紅盤後將陸續召開董事會確定股息配發，台股低檔三萬點支撐力道仍強；以台積電為主軸的AI供應鏈，以及外資高喊產業進入超級循環的記憶體、PCB、ABF，外加低軌衛星及軍工族群都是被關注標的。

2026-02-13 18:52
謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

謝金河：馬年迎來兩大順風車　台股今年喜氣洋洋

農曆封關前夕，台股迎來兩個大助力，一個是川普在他的Truth Social上面寫道，在他剩下三年的執政任期內，美國國力愈來愈強大，認為道瓊指數會漲到十萬點，這個令人瞪大眼睛的喊話，也造成美國股市在連日下跌後迅速大漲

2026-02-13 18:52
台灣經濟太旺！　主計總處大舉上修今年GDP估衝7.71%

台灣經濟太旺！　主計總處大舉上修今年GDP估衝7.71%

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年11月的預測值3.54%上修4.17個百分點，上修幅度之大，超乎預期。

2026-02-13 17:11
台北港物流倉儲區區域道路完成　今日開放通車

台北港物流倉儲區區域道路完成　今日開放通車

台灣港務公司基隆分公司於今年2月6日辦理台北港物流倉儲區區域道路驗收，並於今(13)日農曆年前開放通行，此舉亦為宣告台北港占地約36.9公頃的二-1期物流倉儲區正逐步投入使用。

2026-02-13 14:02

讀者迴響

