▲ 永慶加盟四品牌北台灣尾牙，八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

永慶房產集團旗下四大加盟品牌永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，12日晚間於南港展覽館舉辦「北台灣聯歡尾牙晚會」，席開920桌，近1萬名加盟夥伴齊聚同歡，為今年台灣加盟房仲業規模最大的尾牙晚會。高規格卡司演出搭配2,800個抽獎好禮，現場氣氛宛如大型演唱會。

▲永慶加盟四品牌北台灣尾牙席開920桌，近1萬名加盟夥伴齊聚同歡 。（圖／記者鄭遠龍攝）

此次尾牙由永慶集團北區、桃區及竹苗區經管會聯合主辦。隨著加盟店數持續成長，北台灣可容納大型活動的場地一位難求，三區經管會整合資源，共同舉辦聯合尾牙，既解決場地問題，也讓加盟同仁享有更高規格的年度盛會。

晚會由味全龍啦啦隊「小龍女」揭開序幕，隨後理想混蛋、丁噹、陳勢安接力開唱，壓軸由八三夭帶來熱血搖滾，帶動全場大合唱。主辦單位表示，整場活動斥資超過2,700萬元，準備近500萬元抽獎獎金與2,800個獎項，展現對同仁的重視與肯定。

▲▼永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣開唱 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永慶房產集團董事長孫慶餘致詞指出，此次集結北北基、桃竹苗夥伴齊聚南港展覽館，象徵團結力量。他表示，儘管去年不動產市場面臨挑戰，北台灣仍有6家加盟店年度業績突破1億元，68位經紀人年度業績突破千萬元，顯示品牌在逆勢中依然穩健成長。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，2025年永慶加盟四品牌在北台灣新展55家加盟店，區域總店數突破660店，在北台灣7縣市對比全台15大房仲品牌，為加盟店數最多的房仲集團。他指出，為感謝同仁一年來的努力，永慶集團尾牙規模不縮水，北台灣場次920桌為規模最大的一場，2月起全集團於全台舉辦尾牙，累計超過3,200桌。

▲▼整場尾牙斥資超過2700萬元，除了味全龍啦啦隊小龍女擔任開場嘉賓與高規格卡司還準備 2800個抽獎好禮，讓所有夥伴驚喜連連 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會會長陳紹慶表示，最初是為了解決區域缺乏足夠場地舉辦尾牙，與北區、桃區經管會討論後決定聯合舉辦，促成近萬人規模的盛會。他指出，今年在部分同業縮減尾牙規模甚至停辦的情況下，永慶仍投入2,700萬元擴大舉辦，獲得店東高度支持，也為品牌形象與人才招募帶來正面效益。

永慶不動產暨永義房屋北區經管會會長潘彥竹表示，在市場成交量下滑的環境下，永慶選擇以行動展現對夥伴的感謝，希望透過高規格晚會為同仁留下難忘回憶。桃區經管會會長李佳樺也表示，加入永慶讓夥伴感受到團隊支持與歸屬感。

▲新竹市長高虹安為永慶加盟北區聯合尾牙擔任嘉賓致詞 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲（由左至右）台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱，有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜，永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶，有巢氏房屋暨台慶不動產北區經管會長廖廷軒，永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹，永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺，有巢氏房屋桃區經管會長李瑀桐，台慶不動產桃區經管會長許瑛哲 。（圖／記者鄭遠龍攝）

除了北台灣聯合尾牙，永慶房產集團旗下五大房仲品牌永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，今年在全台舉辦8場尾牙活動，席開超過3,200桌，獎項包含汽車、現金紅包、電動機車與手機等。從尾牙規模到展店成績，永慶房產集團展現穩健經營實力與組織向心力。

▲永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成 。（圖／記者鄭遠龍攝）