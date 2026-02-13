IEAT與密西西比州經濟發展基金會簽署MOU　擴大台美州級產業合作

▲IEAT秘書長黃文榮(圖中)代表簽署MOU。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

IEAT本月10日(二)與美國密西西比州「格林伍德-勒弗洛爾-卡羅爾經濟發展基金會(Greenwood-Leflore-Carroll Economic Development Foundation)」舉行視訊締盟儀式，正式簽署合作備忘錄。在台美貿易協議簽署之際，IEAT持續拓展與美國各州的合作布局，率先與密西西比州建立州級產業合作關係，強化台美產業對接與商機媒合。

此次締盟也使Greenwood-Leflore-Carroll EDF成為IEAT全球第63個合作國、第192個姐妹會。

IEAT秘書長黃文榮表示，為持續深化台美經貿合作往來，IEAT將於今年7月續辦「台美城市產業商機媒合會」，活動將以一對一商機媒合、產品展示會及產業說明會等多元形式，促進台美企業在供應鏈合作、採購對接與市場拓展等需求上更有效率地交流。

▲美國密西西比州Greenwood-Leflore-Carroll EDF執行長Mr. Thomas Gregory代表簽署MOU。（圖／IEAT提供）

IEAT亦邀請美國密西西比州 Greenwood-Leflore-Carroll 地區重點優勢產業參與，涵蓋農業、機械製造與航太零組件等領域，開啟雙邊企業就投資合作、技術交流與通路布局等面向合作，共創雙贏開啟合作新篇章。

Greenwood-Leflore-Carroll EDF執行長 Thomas Gregory表示，該地區除具備農業與製造業基礎外，在高階廚房用具與水產養殖產業亦具代表性。並分享，以Greenwood市為據點的高階廚房設備品牌Viking Range，長期投入高端廚電與家用設備的設計與製造，帶動在地相關供應鏈發展。

此外，密西西比州亦為美國鯰魚(catfish)重要養殖州之一，Leflore郡名列美國主要產區。期盼透過IEAT今年「台美城市產業商機媒合會」，落實締盟後的商品及產業交流成果，並進一步開啟與台灣企業的對接與交流，深化雙邊合作。

IEAT去年攜手台北市政府、美國在台協會、美國各州駐台辦事處協會，辦理「台美城市產業商機媒合會」，結合實體展會、數位展示及產業說明會等多元形式推動交流，成功徵集美國19州、共計300家美國廠商參與展出。

參展產業涵蓋生技醫材、國防航太、AI、半導體、化學產業、永續能源、農業食品加工、汽車電子及製造業等領域，當日累計逾1,000人次進場參觀並參與產業說明會，交流成果豐碩。

在台美經貿合作持續深化的趨勢下，IEAT將持續整合與美國姐妹會網絡與國際姐妹會網絡，強化台美州級產業合作與企業對接，協助會員企業拓展美國市場，提升台灣產業在國際市場的能見度與競爭力。