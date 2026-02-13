快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

▲威力彩頭獎金額13.55億元共開出2注，板橋福泰彩券行歡喜放炮。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者高兆麟／台北報導

威力彩第115000013期12日晚間開獎，第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。台彩派彩結果出爐，頭獎共開出2注，每注各得6.77億元，買法皆為電選一組（100元），該獎項兩注均分各得約6.77億元。

兩注分別由新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」、新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」開出

大樂透自12日起實施春節加碼，連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包，本期頭獎未開出（連3摃），下期（13日）預估銷售1.9至2.1億元，頭獎累積金額預估上看1.4億元。

2月12日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為45注，其中39組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為24組，剩餘456組，累積開出小紅包組數為42組，剩餘758組，次期(2月13日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。