ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

▲合庫銀,合庫金,總部。（圖／記者陳依旻攝）

▲合庫銀外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋、陳瑩欣／台北報導

合庫銀行近日爆發行員拒絕重病存戶的家屬代領「救命錢」，並疑似以冷血言語嘲諷之爭議。當事人家屬Y小姐今（13）日證實，涉及此事的盧姓行員等5名員工昨日已登門道歉，陳媽媽最終選擇原諒，但當場退回對方致贈的所有禮物與紅包。

領救命錢遭拒　行員冷言引爭議

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件起源於陳媽媽持病危女兒的存摺至合庫領款，卻因帳戶鎖定遭拒。家屬控訴，當時盧姓行員竟拋出「變遺產就可以領」、「用繼承」等語，讓面對心臟衰竭病危通知單的家屬倍感二度傷害。起初，合庫銀否認行員有相關發言，不過後來於11日承諾展開全案調查，並針對失職人員進行懲處。

▲。（圖／Y小姐授權提供）

合庫員工登門道歉　家屬原諒了

存戶妹妹Y小姐先前在社群平台Threads發文揭露此事，卻一度因合庫聲明否認而遭外界攻擊。陳媽媽向《ETtoday新聞雲》記者坦言，當天解除帳戶鎖定的過程確實非常不愉快。不過，昨日合庫相關人員親自道歉後，陳媽媽展現寬容選擇原諒，並明確表態「退回禮物及紅包」，僅接受對方的歉意，希望能讓此事告一段落。

．獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光
．獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出　還原合庫銀譏「存款變遺產」全程
．獨／存款領不出難繳醫藥費　合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」

關鍵字： 合庫銀行救命錢行員道歉病危存戶家屬爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

推薦閱讀

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美對等貿易協定美東時間12日正式簽署，根據台新投顧指出，台灣在談判過程中，美國承諾先降税，站在最有利條件，不過仍需關注年後立法院審議台美關稅協議最終結果，參考日韓案例，後續審議過程不順利的話，關稅條件可能會再生變。

2026-02-13 15:53
快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

威力彩第115000013期12日晚間開獎，第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。台彩派彩結果出爐，頭獎共開出2注，每注各得6.77億元，買法皆為電選一組（100元），該獎項兩注均分各得約6.77億元。

2026-02-13 15:31
SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

超大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，雖然船公司有訂美國線3月1日漲價辦法，但因大陸很多工廠休到3月中，估計3月下半月才有漲價機會。上海航運交易所今(13)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)小跌1.19%，指數來到1251.46點。

2026-02-13 15:37
一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

金控業一月獲利已有七家出爐，受惠台股價量齊揚、頻創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金（2885）一月自結稅後淨利64.43億元，創下歷年同期最佳紀錄，EPS 0.48元，暫居七家金控之首，玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）、華南金（2880）等四家一月獲利亦創下歷年同期新高。

2026-02-13 00:05
台灣經濟太旺！　主計總處大舉上修今年GDP估衝7.71%

台灣經濟太旺！　主計總處大舉上修今年GDP估衝7.71%

台美關稅底定，不確定性因素消除，加上AI需求持續暢旺，主計總處今天大舉上修115年經濟成長率預測值至7.71%，較去年11月的預測值3.54%上修4.17個百分點，上修幅度之大，超乎預期。

2026-02-13 17:11
台北港物流倉儲區區域道路完成　今日開放通車

台北港物流倉儲區區域道路完成　今日開放通車

台灣港務公司基隆分公司於今年2月6日辦理台北港物流倉儲區區域道路驗收，並於今(13)日農曆年前開放通行，此舉亦為宣告台北港占地約36.9公頃的二-1期物流倉儲區正逐步投入使用。

2026-02-13 14:02
過年開運必看！中信ATM限定9天跨行交易加碼抽萬點大獎　集點再換航海王門票

過年開運必看！中信ATM限定9天跨行交易加碼抽萬點大獎　集點再換航海王門票

農曆新年倒數，除了領新鈔包紅包，更要幫自己賺開運金！中國信託商業(股)銀行（下稱「中信銀行」）今年大方祭出「春節加碼抽」活動，從2月14日起連續9天，共抽10位幸運兒贈送「1萬點 OPENPOINT」，讓民眾到ATM不只領錢，完成跨行交易更能一指抽大獎！

2026-02-13 13:08
貓的報恩加AI科技發力　台中男大生幸運刮中百萬大獎

貓的報恩加AI科技發力　台中男大生幸運刮中百萬大獎

最新幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位男大學生！根據彩券行代理人石小姐轉述，這位幸運的男大生日前在學校附近被一隻眼睛炯炯有神、黑色的流浪貓吸引，覺得十分心疼，便決定先將牠帶在身邊照顧。幾天後，他一時興起透過Chat GPT查詢住家附近哪裡購買刮刮樂比較好，隨後與朋友一同前往彩券行挑選「2,000萬超級紅包」，竟幸運刮中100萬元大獎!

2026-02-13 12:54
外出遛貓突然失控暴衝跳進彩券行　意外「抓」出百萬大獎

外出遛貓突然失控暴衝跳進彩券行　意外「抓」出百萬大獎

台東幸運孫女刮中百萬！根據彩券行代理人鄭小姐轉述，幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元的是一對阿嬤與孫女。當天兩人外出散步遛貓，經過彩券行門口時，孫女懷中抱著的貓咪突然「失控」，掙脫跑進彩券行店裡，還跳上櫃檯對著玻璃櫃狂抓且不斷地喵喵叫。

2026-02-13 12:51

讀者迴響

熱門新聞

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

威力彩中2注　彩券行秀出「鎮店金雞」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

此生最痛！鴻海尾牙抽千萬4人不在重抽

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

台美關稅拍板！工商團體發表聯合聲明　提2大訴求

即／威力彩「頭獎13.5億」開獎了

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

苗栗年輕情侶一刮就中百萬　激動喊要原地結婚

百萬紅包22人獨得　10萬小紅包送出42組

台美協定簽了！水五金訂單估回流15%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366