獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

▲合庫銀外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋、陳瑩欣／台北報導

合庫銀行近日爆發行員拒絕重病存戶的家屬代領「救命錢」，並疑似以冷血言語嘲諷之爭議。當事人家屬Y小姐今（13）日證實，涉及此事的盧姓行員等5名員工昨日已登門道歉，陳媽媽最終選擇原諒，但當場退回對方致贈的所有禮物與紅包。

領救命錢遭拒 行員冷言引爭議

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件起源於陳媽媽持病危女兒的存摺至合庫領款，卻因帳戶鎖定遭拒。家屬控訴，當時盧姓行員竟拋出「變遺產就可以領」、「用繼承」等語，讓面對心臟衰竭病危通知單的家屬倍感二度傷害。起初，合庫銀否認行員有相關發言，不過後來於11日承諾展開全案調查，並針對失職人員進行懲處。

合庫員工登門道歉 家屬原諒了

存戶妹妹Y小姐先前在社群平台Threads發文揭露此事，卻一度因合庫聲明否認而遭外界攻擊。陳媽媽向《ETtoday新聞雲》記者坦言，當天解除帳戶鎖定的過程確實非常不愉快。不過，昨日合庫相關人員親自道歉後，陳媽媽展現寬容選擇原諒，並明確表態「退回禮物及紅包」，僅接受對方的歉意，希望能讓此事告一段落。

．獨／救命錢卡銀行領不出 合庫存戶「心臟衰竭」病危通知單曝光

．獨／心碎媽泣訴醫藥費領不出 還原合庫銀譏「存款變遺產」全程

．獨／存款領不出難繳醫藥費 合庫銀行員被爆冷回「變遺產就可領」