快訊／大樂透「1.4億」幸運號碼出爐！加碼百萬紅包等你來搶

▲大樂透頭獎連3槓，本期獎金上看1.4億元。（圖／記者許力方攝）

記者閔文昱／台北報導

台灣彩券宣布，大樂透春節加碼活動正式登場，自2月12日（周四）起至3月3日止，連續20天開獎，加碼總獎金高達新台幣12億元，創下史上新高紀錄，由於頭獎目前已連三槓，本期獎金上看1.4億元。除億元頭獎外，今年再加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」，陪民眾迎接新春好彩頭。

2月13日最新開獎號碼如下：

大樂透：09、20、25、35、39、48（特別號：47）

春節大紅包：01、06、18、23、25、28、33、37、40

春節小紅包：48

根據規則，「春節大紅包」只要對中9個號碼中的任6個即可中獎；「春節小紅包」則須對中小紅包號碼，並對中任5個大紅包號碼即可得獎。若大紅包提前送完，活動將提早結束，剩餘獎金依中獎組數平均分配；若小紅包先送完，當期小紅包獎金均分，其後不再加開，但大紅包仍持續至全數送完或活動截止日3月3日為止。

▲今彩539今晚開獎。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

此外，廣受歡迎的今彩539也公布2月13日（周三）第115000038期開獎號碼為：04、28、31、33、34。今彩539每周一至周六晚間8點30分開獎，頭獎原本最高800萬元，今年春節期間首度加碼，自2月12日起至3月3日止，頭獎獎金提高至1,000萬元。

今彩539採樂透型玩法，民眾須從01至39中任選5個號碼投注。開獎時隨機開出5個號碼，對中2個號碼即可中獎。對中2個為肆獎、獎金50元；3個為參獎、300元；4個為貳獎、2萬元；5個全中則為頭獎，單注最高800萬元（春節期間加碼至1,000萬元）。不過每期頭獎總獎金上限為2,400萬元，若同一期頭獎得主超過4人，每人實得金額將低於最高額度。

春節期間彩券買氣升溫，兩大熱門玩法同步加碼，讓民眾多了試手氣的機會，也為新年增添財運與期待。

