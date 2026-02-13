童心和體驗經濟蓬勃商機　「FUN!嗜100」即日起開放報名

▲2026年「FUN!嗜100」將擴大手作工藝及嗜好領域，並舉辦體驗課程、創意競賽、創作者見面會及滿額兌獎等多元活動。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

隨著消費者日益重視消費過程中的樂趣、情感連結和自我實現，結合童心經濟與體驗式消費的市場持續升溫。外貿協會看準此市場趨勢，將於2026年7月17日至19日在台北世貿一館舉辦第3屆「FUN!嗜100(Hobby & Fun Festival)」，以「嗜好」為核心，打造結合商品展示、品牌互動與沉浸體驗的交流平台；該展即日受理報名參展。

2026年3月15日前完成報名可享超早鳥優惠，誠摯邀請袖珍與微縮模型、積木、拼圖、手作工藝及文創相關品牌與創作者共襄盛舉，搶攻童心與體驗經濟的黃金商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年來，越來越多成年人透過嗜好找回童年樂趣，為忙碌生活注入療癒能量，帶動感性消費快速成長。根據市場研究機構Circana調查顯示，38%的25至40歲成年人購買玩具的動機，來自紓壓與逃離數位過載；而59%的Z世代與千禧世代自認為Kidult族群，並將「懷舊」視為消費動機。

此外，東方線上也指出，消費者正從過去重視「CP值」，轉向評估「時間值不值得花」的TP值，將資源投入能即時帶來情緒回饋、喚起美好回憶，或實現成就感的體驗型消費，展現童心經濟的長期潛力。

回顧上一屆展會，「FUN!嗜100」集結65家參展商與創作者，並邀集多位國際級藝術家參與，展出熱門手工創作、職人工藝、原創積木、人氣拼圖等，現場辦理超過百場手作課程，3天展期吸引近8000位民眾進場，展場買氣熱絡，互動踴躍，成功串聯創作能量與消費動能。

延續展覽熱潮，2026將擴大展覽規模與內容，涵蓋纖維織品、陶藝、木作、金工、皮革、植栽及繪畫等多元手作工藝，並新增袖珍與微縮模型、積木與拼圖等嗜好類別。

展覽期間也將規畫手作體驗課程、創意競賽、創作者見面會及滿額兌獎等系列活動，吸引民眾進場消費與體驗，協助參展商拓展客群、深化品牌互動並提升市場能見度。

2026年「FUN!嗜100」現正受理參展報名，於3月15日前報名者，可享超早鳥優惠。攤位數量有限，額滿為止，歡迎相關業者把握時機踴躍報名！更多展覽訊息與參展辦法，請至官網（www.hobbynfun.com.tw