永慶尾牙玖壹壹、彭佳慧、李聖傑、郭靜登台獻唱　賀集團全台店數破1950店

情歌王子李聖傑在永慶尾牙上，一系列耳熟能詳的經典情歌連發。

最寵員工的房仲尾牙登場！房仲第一品牌永慶房產集團13日在南港展覽館舉辦尾牙，現場席開逾600桌，宴請6000多名同仁與家屬。不僅有饒舌天團玖壹壹、金曲天后彭佳慧、甜美教主郭靜、情歌王子李聖傑登台熱唱，卡司超豪華，再現場抽獎全新汽車一台，以及千個中獎名額，共享集團榮耀。

永慶房產集團13日在南港展覽館舉辦尾牙，邀請甜美教主郭靜現場開唱！

集團2025年新展逾130店、獲4大獎

永慶房產集團憑藉「誠實服務」和「科技創新」，2025年新展逾130店，全台門店數量突破1950店，穩坐房仲第一。永慶房產集團董事長孫慶餘在尾牙晚宴上率領高階主管舉杯，感謝所有永慶夥伴在2025年的付出。



永慶房產集團在孫慶餘董事長的帶領下，以「先誠實，再成交」的理念，不斷深化誠實服務，同時，領航房產科技發展，致力於打造更便利、高效率且公平透明的房產交易平台。不僅推出業界首創「永慶 AI 特助」，引領產業邁入「不用找，只要問」的AI房仲時代；也攜手政治大學不動產研究中心推出「政大永慶租金行情地圖」，為租金行情長期不透明的狀況提供解方。



憑藉著長期且有策略性的房產科技布局，永慶房產集團在2025年一舉囊括「亞洲科技卓越獎」與「國際創新獎」等國內外4項科技大獎，持續領航台灣房產科技的發展。

永慶房產集團董事長孫慶餘(中)在尾牙晚宴上率領高階主管舉杯，感謝所有永慶夥伴在2025年的付出。

永慶房屋業務冠軍2025業績直逼5千萬

直營品牌永慶房屋績效也相當亮眼，更持續擴大展店，2026年2月初已於土城新開一店，年後也將於新莊再展一店，穩健邁向雙北350店目標。在永慶房屋誠實品牌和科技工具的幫助下，也帶動永慶房屋經紀人員業績表現卓越。2025永慶房屋業績冠軍吳政陽繳出年度業績近5000萬、是他入行12年的次佳紀錄！



吳政陽分享，永慶「誠實房仲」形象深植人心，消費者指名度高，2025年服務機會依舊維持高檔。加上「專業分工」依同事的個人特質與專長互相協助，提高客戶服務效率與品質，成功創造傲人績效，成為他的致勝關鍵之一。「若是單打獨鬥，絕對做不出這樣子的業績！」

永慶房屋業績冠軍吳政陽乘坐千萬超跑登場，他2025年業績直創下加入永慶12年來次佳紀錄！

永慶房屋升級人資福利 廣吸好人才！

展望未來，永慶房屋將持續展店，提供更多消費者誠實、高效率的購售屋服務。為了吸引更多好人才，永慶房屋不斷升級人資政策，為經紀人員打造高薪多假的職場環境。



永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋提升業務新人收入保障為「前12個月每月6萬元」，減輕新人學習期間的經濟壓力，讓新人能專心累積實力。再導入「永慶AI智能教練」協助夥伴精準做對事，有效降低工時。同時提供「月排休最高10天」福利制度，讓業務夥伴能夠好好充電休息，實現工作生活的平衡。完整的人資制度，也讓永慶房屋獲得「亞洲最佳企業雇主獎」8連霸的國際肯定。歡迎渴望突破薪水天花板，有理想與目標的各行各業人才加入永慶房屋的行列。