頭獎連4摃！大樂透「下期衝1.8億」　百萬紅包狂開27組

▲彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱、陳瑩欣／台北報導

大樂透今（13日）晚間開獎，頭獎再度槓龜，已連續4期未開出。台灣彩券表示，預估下期（14日）頭獎累積金額上看新台幣1.8億元，彩金持續墊高。

百萬大紅包開27組 21人獨得

春節加碼同步開出。本期春節大紅包共開出27組，總中獎注數33注，其中21組為單注中獎，各得100萬元；另有6組由2注均分，各得50萬元。

春節小紅包則開出30組，總中獎注數34注，其中26組為單注中獎、各得10萬元，另4組由2注均分、各得5萬元。

大樂透13日第115000014期獎號為09、20、25、35、39、48，特別號47，本期頭獎無人中獎，9個春節大紅包獎號分別為01、06、18、23、25、28、33、37、40，春節小紅包獎號為48。

台彩指出，大樂透自12日起連續20天實施春節加碼活動，加開100萬元大紅包與10萬元小紅包。截至目前為止，已累積開出大紅包51組，尚餘429組；小紅包累積開出72組，還有728組待送出，下期將持續加開。

今彩539開出2注千萬 中獎彩券行曝光

另外，今彩539頭獎單注獎金從800萬元加碼至1000萬元，今晚開出2注頭獎，各得1000萬元。中獎商店分別為台中市北屯區「億福星彩券行」及屏東縣潮州鎮「好運旺公益彩券」。