一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

13家金控除了台新新光（2887）之外，其餘12家獲利全數出爐，為壽險業接軌IFRS 17後首次公布自結數，國泰金（2882）一月稅後淨利達146.1億元，EPS 0.99元，超車富邦金（2881），居金控獲利之首，富邦金一月稅後淨利101.2億元，EPS 0.72元。

國壽表示，自今（2026）年起保險業正式實施IFRS17&TIS，董事會亦已決議於1月1日起適用AC債券匯率攤銷法，依前述會計新制，國泰人壽1月稅後淨利86.5億元，單月獲利表現強健，主要反映過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，以及接軌後負債利息成本顯著下降所帶來之利差貢獻。

正式接軌後，國壽財務面利息收入持續增長，負債利息成本明顯下降，加以於今年1月1日起適用匯率會計新制，針對AC債務工具且未指定外幣風險避險者，採用匯率攤銷法，可望有效降低避險成本負擔，截至1月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾1150億元。

國泰世華銀行一月稅後淨利51.3億元，年成長21%，受惠放款動能強健，降息影響使外幣資金成本下降，推升淨利收呈雙位數成長；國泰產險一月稅後淨利3.3億元，一月簽單保費40.3億元，年成長5%，車險及健傷險簽單保費分別年成長15%及23%；國泰證券一月稅後淨利7.7億元，單月獲利創歷史新高，主要受惠台股市場交易活絡，一月上市櫃日均量攀升至9,799億，並有9個交易日成交量突破1兆，刷新市場新紀錄；國泰投信一月稅後淨利3.2億元，年成長18%，總管理資產規模為2.5兆元，較去年同期成長10%。

富邦金一月自結稅後淨利101.2億元，EPS 0.72元，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量(Fair Value through Other Comprehensive Income，FVOCI)之股票處分損益，金控一月調整後獲利197.6億元，調整後每股獲利為1.41元。

此調整係今（2026）年起保險業適用IFRS 17，取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息來源。

富邦人壽一月稅後淨利為28.1億元，包含FVOCI股票處分損益後，調整後獲利為122.7億，保險業自2026年起開始適用IFRS 17，保險合約負債以現時利率衡量，承保面核心獲利提升，主係透過CSM釋放，穩定貢獻獲利，另接軌時負債成本率降至略低於2%(AUM基礎)，有利避險後經常性收益率與負債成本率維持正利差。

北富銀一月稅後淨利49.1億元，較去年同期成長26%，創歷史單月新高，利息淨收益方面，一月份存、放款動能良好，分別較去年同期年增10%及13%；富邦產險一月稅後淨利13.1億元，創下歷年同期次高紀錄；加計FVOCI股票處分損益後，調整後獲利為14億元，主要來自穩健承保利潤表現及投資收益貢獻；富邦證一月稅後淨利16.5億元，較去年同期大幅成長262%，創歷年1月獲利新高，亦為歷史單月獲利次高紀錄；富邦投信一月稅後淨利1.5億元，較去年同期成長61%，獲利動能持續上升。

