10連碰太狂！中和彩券行「一次中7注百萬」　湖口再爆155萬

▲大樂透。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者陳瑩欣、閔文昱／台北報導

大樂透今（13日）晚間開獎，頭獎再度槓龜，已連4摃。本期頭獎1.45億元累入下期，預估明（14日）晚間開出的頭獎上看1.8億元。適逢春節連假首日與西洋情人節，買氣可望再升溫。

根據台灣彩券公布，本期大樂透中獎號碼為09、20、25、35、39、48，特別號47。

春節紅包續送！大紅包27組、小紅包30組

春節加碼持續發威。本期額外開出27組100萬元春節大紅包、30組10萬元春節小紅包。

春節大紅包獎號為01、06、18、23、25、28、33、37、40，民眾只要對中其中任6個號碼，即可抱回100萬元；若對中任5個春節大紅包號碼，且同時對中小紅包獎號48，即可獲得10萬元小紅包。

今晚開出的27組大紅包中，有21組為單注獨得百萬元，6組由2注均分、每注50萬元；小紅包30組中，26組為單注獨得10萬元，其餘4組由2注均分、每注5萬元。

截至2月13日止，春節加碼活動已累計送出51組百萬大紅包、72組10萬元小紅包，目前尚餘大紅包429組、小紅包728組，後續仍將天天加開。

加碼首日全台59家開紅盤 2店同日狂開7注

值得一提的是，2月12日加碼首日，全台共有59家彩券行開出春節大紅包、小紅包獎項，其中兩家彩券行更在同一天各開出7注加碼獎項。

位於新北市中和區的「真好中彩券行」開出7注春節大紅包。系統資料顯示，中獎彩券採自選10個號碼「10連碰」，並連續投注10期，單張金額高達10萬500元，在加碼首期就幸運對中7注，且全為單注獨得，總獎金高達700萬元。

新竹縣湖口鄉「金彩商行」日前才賣出刮刮樂「2,000萬超級紅包」頭獎2,000萬元，加碼首日又同時開出1注大紅包與6注小紅包，7注皆出自同一張10連碰自選彩券，投注金額1萬500元，合計抱回155萬元，財氣驚人。

▲真好中彩券行。（圖／翻攝自Google地圖）

今彩539首度春節加碼 2注千萬出爐

上市滿20年的今彩539，今年首度實施春節加碼，即日起至3月3日元宵節天天開獎，頭獎由原本800萬元加碼至1,000萬元。

本期中獎號碼為04、28、31、33、34，共開出2注頭獎，各得1,000萬元，中獎商店分別為台中市北屯區「億福星彩券行」與屏東縣潮州鎮「好運旺公益彩券」。

隨著大樂透頭獎持續墊高至1.8億元，加上春節紅包獎項仍大量釋出，情人節當晚是否迎來億萬富翁誕生，也讓彩迷格外期待。