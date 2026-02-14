ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國車0關稅！專業車評算出省80萬　網紅大翻車

▲台北港 資料照

▲進口車因關稅政策問題全部都在台北港等候。（圖／ETtoday資料照）

 記者葉國吏／綜合報導　

台美簽署對等貿易協定，關稅15%不疊加，美製小客車更降為零關稅。經濟部估衝擊國內產值約40億元，專家試算，進口美規車最高可便宜近80萬元。

專業車評葉毓中去年8月在節目《地球黃金線》曾直接算給大家看。他以一輛從美國進口、排氣量2.0升以上的燃油車為例，完稅價格設定為300萬元，進行完整試算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

300萬美規車怎麼算？層層稅負墊高價格
所謂完稅價格，是指車輛離岸價加上運費與保險費後，到港報關的總額。以現行制度來看，先課17.5%進口關稅，再加5%營業稅，接著2.0升以上還要課30%貨物稅（2.0升以下為25%）。若最終價格超過300萬元門檻，還得再加10%奢侈稅。

依序計算，300萬先乘以1.175，再乘1.05、1.3，最後再乘1.1，結果約為529萬元。也就是說，一輛原本300萬元的車，層層加稅後多出229萬元。如果把17.5%關稅取消，其餘稅負不變，最終價格約為450萬元，等於便宜近80萬元，對終端售價確實有明顯影響。

去年還被笑翻　如今成真市場震盪
其實，美國車關稅是否降到零，早在去年就掀起討論。擁有5.9萬粉絲的車評粉專《智遊發揮&湯姆賢》去年1月曾以「美國車關稅要降到零，你相信嗎」為題發片，當時直言「這種笑話你還敢信？」認為若取消17.5%關稅，政府一年恐少收近600億元。

影片中也預測，若關稅歸零，進口車占比可能從48%飆升至70%。不少網友留言質疑「政府減稅，車商未必會降價」、「0關稅進口車恐破9成」、「國產車恐被邊緣化」。沒想到一年後政策成真，當初的質疑與推測，如今都成為市場必須面對的現實。

關鍵字： 台美關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【天坑吞貨櫃屋】上海地鐵工程坍塌！ 人群奔逃驚喊：這個樓在震動

推薦閱讀

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美貿易協定！　與日、韓、泰國和越南談判條件差距一次看

台美對等貿易協定美東時間12日正式簽署，根據台新投顧指出，台灣在談判過程中，美國承諾先降税，站在最有利條件，不過仍需關注年後立法院審議台美關稅協議最終結果，參考日韓案例，後續審議過程不順利的話，關稅條件可能會再生變。

2026-02-13 15:53
快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

威力彩第115000013期12日晚間開獎，第一區獎號由小到大依序為06、10、22、25、32、35，第二區03。台彩派彩結果出爐，頭獎共開出2注，每注各得6.77億元，買法皆為電選一組（100元），該獎項兩注均分各得約6.77億元。

2026-02-13 15:31
SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

SCFI今日小跌1.19%　大陸工廠很多休到3月中估之後才有漲價機會

超大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，雖然船公司有訂美國線3月1日漲價辦法，但因大陸很多工廠休到3月中，估計3月下半月才有漲價機會。上海航運交易所今(13)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)小跌1.19%，指數來到1251.46點。

2026-02-13 15:37
一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

金控業一月獲利已有七家出爐，受惠台股價量齊揚、頻創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金（2885）一月自結稅後淨利64.43億元，創下歷年同期最佳紀錄，EPS 0.48元，暫居七家金控之首，玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）、華南金（2880）等四家一月獲利亦創下歷年同期新高。

2026-02-13 00:05
富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略性合作　推出機構級場外抵押品計畫

富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略性合作　推出機構級場外抵押品計畫

全球投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與全球交易量及用戶數領先的加密貨幣交易所幣安（Binance），近日共同宣布推出全新的機構級場外抵押品計畫（Institutional Off-Exchange Collateral Program），進一步提升數位市場的安全性與資本效率。

2026-02-14 07:00
農曆春節期間　券商複委託下單投資全球不中斷

農曆春節期間　券商複委託下單投資全球不中斷

回顧去（2025）年，國人透過複委託投資海外，全年複委託新增戶數112萬戶、總戶數達701萬戶，總成交金額年增37%，達10.8兆元，台股自2月11日起封關休市長達十一天；然而，全球市場並未同步放假，近期美股科技股波動加劇，國際市場不確定性升高，投資人在年假期間，仍可利用券商複委託交易，參與海外市場投資。

2026-02-14 06:05
集邦預計HBM4驗證將於第二季完成　三大原廠供應輝達格局有望成形

集邦預計HBM4驗證將於第二季完成　三大原廠供應輝達格局有望成形

根據TrendForce最新HBM產業研究，隨著AI基礎建設擴張，對應的GPU需求也不斷成長，預期NVIDIA Rubin平台量產後，將可望帶動HBM4需求。目前三大記憶體原廠的HBM4驗證程序已進展至尾聲，預計於2026年第二季陸續完成。其中，Samsung憑藉最佳的產品穩定性，預期將率先通過驗證，SK hynix、Micron隨後跟上，可望形成三大廠供應NVIDIA HBM4的格局。

2026-02-14 06:00
一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

13家金控除了台新新光（2887）之外，其餘12家獲利全數出爐，為壽險業接軌IFRS 17後首次公布自結數，國泰金（2882）一月稅後淨利達146.1億元，EPS 0.99元，超車富邦金（2881），居金控獲利之首，富邦金一月稅後淨利101.2億元，EPS 0.72元。

2026-02-13 22:48
快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

新台幣新鈔圖案票選結果出爐！央行今（13）日指出，近期辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已在今日傍晚5點順利完成。累積總投票數達19萬2959人次，充分展現國人對新版鈔券之高度期待與參與熱忱。其中以「島嶼生態」得票率16.88%最高，另保育動物之美得票率亦達12.19%，是「唯二」得票率超過1成以上的主題。

2026-02-13 18:55

讀者迴響

熱門新聞

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

即／大樂透1.4億獎號出爐！加碼百萬紅包等你來搶

一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

麻吉大哥過去20天存1億元玩幣「幾乎全虧光」

頭獎連4摃！大樂透下期衝1.8億

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

童心和體驗經濟蓬勃商機　「FUN!嗜100」即日起開放報名

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366