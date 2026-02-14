美國車0關稅！專業車評算出省80萬　網紅大翻車

▲進口車因關稅政策問題全部都在台北港等候。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

台美簽署對等貿易協定，關稅15%不疊加，美製小客車更降為零關稅。經濟部估衝擊國內產值約40億元，專家試算，進口美規車最高可便宜近80萬元。

專業車評葉毓中去年8月在節目《地球黃金線》曾直接算給大家看。他以一輛從美國進口、排氣量2.0升以上的燃油車為例，完稅價格設定為300萬元，進行完整試算。

300萬美規車怎麼算？層層稅負墊高價格

所謂完稅價格，是指車輛離岸價加上運費與保險費後，到港報關的總額。以現行制度來看，先課17.5%進口關稅，再加5%營業稅，接著2.0升以上還要課30%貨物稅（2.0升以下為25%）。若最終價格超過300萬元門檻，還得再加10%奢侈稅。

依序計算，300萬先乘以1.175，再乘1.05、1.3，最後再乘1.1，結果約為529萬元。也就是說，一輛原本300萬元的車，層層加稅後多出229萬元。如果把17.5%關稅取消，其餘稅負不變，最終價格約為450萬元，等於便宜近80萬元，對終端售價確實有明顯影響。

去年還被笑翻 如今成真市場震盪

其實，美國車關稅是否降到零，早在去年就掀起討論。擁有5.9萬粉絲的車評粉專《智遊發揮&湯姆賢》去年1月曾以「美國車關稅要降到零，你相信嗎」為題發片，當時直言「這種笑話你還敢信？」認為若取消17.5%關稅，政府一年恐少收近600億元。

影片中也預測，若關稅歸零，進口車占比可能從48%飆升至70%。不少網友留言質疑「政府減稅，車商未必會降價」、「0關稅進口車恐破9成」、「國產車恐被邊緣化」。沒想到一年後政策成真，當初的質疑與推測，如今都成為市場必須面對的現實。