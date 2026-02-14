時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

▲SONY宣佈停產藍光錄影機。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

光碟錄影機再成「時代的眼淚」。繼TVS REGZA後，Sony宣布2026年起停產所有藍光錄影機，且不再推新機型，近20年產品線劃下句點。

Sony近日在官網公告，將自2026年2月9日起，逐步停止旗下所有具錄製功能的藍光錄影機出貨，未來也不再規劃後續機型。此次停產涵蓋近年主力產品，包括2024年推出的BDZ-ZW1900與2023年上市的BDZ-FBT4200等，從新機到經典款全面退場。

串流崛起衝擊 出貨量10年跌9成

藍光錄影機誕生於高畫質儲存需求飆升年代。2002年，Sony攜手飛利浦與松下等廠商制定藍光標準，隔年推出全球首款消費級藍光錄影機BDZ-S77。之後更透過PlayStation 3搭載藍光光碟機，在與HD-DVD的格式大戰中勝出，一度主導家庭劇院市場。

▲索尼Sony公司（圖／路透）

然而隨著Netflix、Disney+等串流平台崛起，觀眾收視習慣轉向隨選隨看，傳統錄影需求快速萎縮。日本電子資訊技術產業協會（JEITA）數據顯示，日本藍光錄影機年出貨量自2011年高峰639萬台，驟降至去年的62萬台，跌幅高達90%。

日廠集體撤退 松下成少數堅守者

面對市場急凍，Sony選擇止血，將資源集中在遊戲、音樂與影像感測器等核心領域，企業策略明顯從硬體銷售轉向內容與生態系經營。

事實上，日本品牌已出現退場潮。今年1月9日，TVS REGZA也宣布停止「REGZA Blu-ray」藍光錄影機生產。如今市場僅剩松下與夏普仍在名單上，但夏普近年已少有自主新機問世，松下旗下DIGA系列幾乎成為唯一仍積極開發硬體的品牌。