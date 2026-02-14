台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

▲經濟學家預估，台股大漲帶來財效應，迫使央行考慮升息的可能、示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

台灣去年（2025年）經濟成長率8.63%，創近 15 年新高，隨著台美關稅協議底定，AI需求暢望，台灣出口超出預期，主計總處昨（13日）大舉上修台灣今年經濟成長率預測值至7.71%，震撼市場。

《彭博》報導，美國銀行經濟學家Xiaoqing Pi與Helen Qiao於報告指出「2025年第四季出口帶動的經濟成長大幅超出預期，並持續樂觀展望科技業驅動台灣成長動能，」其他樂觀原因還有匯率走勢趨於穩定以及美台貿易協議的簽署等等。

目前經濟學家不約而同認為台灣央行在今年沒有降息的急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上面，其走向的關鍵之一在於股市上漲的財富效應。

瑞銀投資銀行經濟學家鄧維慎指出，股市帶來的財富效應，以及貿易協議降低不確定性，可能在未來數月進一步推動台灣消費復甦。

高盛集團於1月底上調台股加權指數的12個月目標點位，從32400點上調至34600點，不到一個月台股已上漲近5%至33605點，距離目標價僅差不到3%。台股於周四起休市，周三收漲於歷史新高。

法巴銀行認為台灣最快在今年下半年存在升息風險，花旗則認為今年年底才會升息一次12.5基點；美國銀行與法興銀行預估的時程較晚一些，要等到2027年才有調整空間。

「預期台灣經濟將更加集中於科技業，且科技企業與員工的收入將需要一個出口，中期來看通膨風險將提高，」法興銀行大中華區經濟學家Michelle Lam在報告中指出，但潛在的232條款關稅以及AI泡沫破裂則可能帶來改變。

