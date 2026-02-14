父母贊助子女購置不動產 房貸誰背贈與稅差很大

財政部臺北國稅局表示，近日接獲民眾詢問，如果父母打算為子女置產，選擇送頭期款給子女買房，而讓子女背房貸，或是直接買房子送給子女，贈與稅有什麼不一樣？

台股飆漲財富效應！ 彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

春節9天連假明起跑！ ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

中油春節加油不打烊 「Cup ＆ Go 來速咖啡」311個據點提供服務

農曆春節長達9天連假今（14日）起跑，為確保民眾返鄉出遊用油無虞，台灣中油公司指出，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。

投資、購物2類詐騙最常見 金管會：5大要訣防詐

農曆春節連假期間，民眾金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也伺機詐騙謀財。為確保新年平安順遂，金管會提醒大家，過年期間投資及網購應注意「慎選投資管道或網購平臺」、「小心投資詐騙話術」、「提防假客服來電」及「慎選賣家與付款方式」等5個防詐要訣，並隨時保持警惕，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢確認，遠離詐騙平安過好年。

亞馬遜股價9連跌！陷近20年以來最長跌勢 籠罩資本支出疑慮

亞馬遜周五（13日）收跌，據《彭博》報導，亞馬遜 （Amazon）股價出現近 20 年來最長的連續下跌走勢，投資人持續質疑這家電商與雲端運算公司龐大的資本支出。

為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

40、50歲才開始投資來得及嗎？ 日房產達人點出「理財囤積症」

看著身邊朋友靠著台股或ETF往財富自由邁進，不少存款族到了40、50 歲才驚覺：「現在才開始準備退休金，是否早已錯過時機？」日本一位擁有10億日圓資產、年租金收入4000萬日圓的房地產投資者，直言這個問題本身毫無意義，只是若持續維持現狀，老後資金不足的風險將成為必然，甚至以犀利觀點指出：「只會存錢的人，和住在垃圾屋裡的人沒有兩樣」。

富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略性合作 推出機構級場外抵押品計畫

全球投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與全球交易量及用戶數領先的加密貨幣交易所幣安（Binance），近日共同宣布推出全新的機構級場外抵押品計畫（Institutional Off-Exchange Collateral Program），進一步提升數位市場的安全性與資本效率。

農曆春節期間 券商複委託下單投資全球不中斷

回顧去（2025）年，國人透過複委託投資海外，全年複委託新增戶數112萬戶、總戶數達701萬戶，總成交金額年增37%，達10.8兆元，台股自2月11日起封關休市長達十一天；然而，全球市場並未同步放假，近期美股科技股波動加劇，國際市場不確定性升高，投資人在年假期間，仍可利用券商複委託交易，參與海外市場投資。