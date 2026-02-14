父母贊助子女購置不動產　房貸誰背贈與稅差很大

▲父母贊助子女購置不動產，房貸誰背贈與稅計算方式大不同、示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
財政部臺北國稅局表示，近日接獲民眾詢問，如果父母打算為子女置產，選擇送頭期款給子女買房，而讓子女背房貸，或是直接買房子送給子女，贈與稅有什麼不一樣？
該局說明，子女自己簽約購屋，父親贈與現金給子女付頭期款，於轉帳存入子女帳戶時，即構成《遺產及贈與稅法》第4條第2項規定之「贈與行為」，父親應依實際贈與金額報繳贈與稅，另如果父親自行向銀行貸款購屋，並指定房屋所有權登記在子女名下，則視為父親贈與不動產，依同法第5條第3款及第10條規定，應以該買入房地土地公告現值及房屋評定標準價格（簡稱現值）為贈與價額，報繳贈與稅，而非實際購買金額。
舉例，A房地買賣總價款為1800萬元，頭期款需支付360萬元，銀行可貸款金額為1440萬元，買入房地現值計為800萬元：
＊如甲君選擇由其子乙君自己簽約貸款購屋，甲君僅贈與360萬元給乙君支付頭期款，後續房貸由乙君自己繳付，則甲君贈與總額為360萬元，應繳納贈與稅額11.6萬元〔（360萬元-244萬元）×10%〕
＊甲君選擇自行向銀行貸款購屋，付清價款1800萬元，並指定登記乙君名下，則甲君贈與總額為買入房地現值800萬元，應繳納贈與稅額為55.6萬元〔（800萬元-244萬元）×10%〕。
臺北國稅局呼籲，父母在協助子女購屋時，宜先行瞭解相關稅務規定，避免日後產生稅務爭議。
