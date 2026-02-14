亞馬遜股價9連跌！陷近20年以來最長跌勢　籠罩資本支出疑慮

▲亞馬遜。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

亞馬遜周五（13日）收跌，據《彭博》報導，亞馬遜 （Amazon）股價出現近 20 年來最長的連續下跌走勢，投資人持續質疑這家電商與雲端運算公司龐大的資本支出。

亞馬遜周五以下跌0.81美元或0.41%、198.79美元作收，收在5月以來的最低點。《彭博》稱，亞馬遜連續第9個交易日走低，這是自2006年7月結束的9個交易日以來，該股最長的連跌紀錄。在最近這9個交易日中，亞馬遜累計下跌18%，市值蒸發約4630億美元。

亞馬遜下跌可以追溯到本月初（2月初）的業績，當時亞馬遜表示，今年將在數據中心、晶片和其他設備上投入 2000 億美元，遠遠超出市場預期。

Ameriprise 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示，「如果亞馬遜現在的支出如此之多，以至於出現負現金流，這是一個重大問題，也是一個危險信號，投資者也越來越這樣看待這個問題。」

投資人越來越重視大型科技公司在人工智慧領域的投入，這個問題也為微軟公司和Alphabet公司帶來了壓力。四大支出巨頭亞馬遜、Alphabet、微軟和Meta Platforms公司預計到2026年，其資本支出總額將達到約6500億美元。

Saglimbene表示，如果這些大型科技公司「由於這些支出而出現負現金流或現金流減弱，這將動態地改變它們的估值方式，尤其是在我們經歷市場壓力時期或人工智慧以它們或市場未預料的方式發展的情況下」。