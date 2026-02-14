過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

▲原PO答應過年期間當保全。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



農曆春節9天連假，大家開心放假出遊，不過有一群人仍然堅守崗位，就有網友指出，老闆開出一天6000元條件，請他在公司警衛室留守，工作時間為早上7點至下午6點，可帶筆電打發時間，也能外出購買餐點，累了還可以趴一下睡覺，好奇這樣的條件好嗎？對此，一票網友狂讚，「我願意去，找我。」

11小時賺6000元 網友喊超賺



原PO在PTT發文，「過年9天幫公司當保全有多慘？」老闆開出條件，希望他在過年期間留守公司警衛室，時間從上午7點一路到下午6點，總計約11小時，酬勞則是一天6000元，換算下來，時薪為545元。

原PO表示，整間公司只有他一個人，主要任務就是顧好現場狀況，並沒有繁重業務，可以自備筆電打發時間，若肚子餓也能自行外出買吃的，累了也可以趴著小睡片刻，「我答應下來了，這樣很慘嗎？」

貼文曝光，網友一面倒喊超爽，「這樣9天就54000了」、「太爽了吧！可以不用跟親戚見面又有錢」、「過年沒事做，可以追劇兼賺錢」、「過年家裡一堆牛鬼蛇神，不想回去，加班很好啊」、「我40歲，覺得能一個人真的很爽」、「這不是爽翻了嗎，打筆電，累了睡，跟在家一樣」、「這工作內容跟90%過年在家耍廢的人一樣，還有錢領，是在嫌什麼」、「爽啊，在家還要被家人嫌被問東問西的」、「你可以其中幾天用一天3000元外包出去」。

春節期間出勤薪資如何計算？勞動部舉例，若勞工月薪3萬6000元，推算平日每小時工資為150元。若於2月14日、21日等休息日出勤8小時，依《勞動基準法》第24條第2項規定，前2小時加給1又1/3，後6小時加給1又2/3，當日加班費約為1900元。

若於2月16日、17日、18日、19日及20日（補假）等國定假日出勤，依《勞基法》第39條規定，雇主須加倍發給工資，以8小時計算為1200元。