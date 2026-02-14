快訊／大樂透1.8億獎號出爐了！對中6碼放假一輩子

▲大樂透開獎結果出爐。（資料照／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

大樂透第115000014期開獎結果14日晚間出爐，號碼由小到大分別是01、11、22、35、36、40，特別號28。除此以外，大樂透加碼「春節大紅包」及「春節小紅包」同樣開出，《ETtoday新聞雲》祝讀者新春發大財。

大樂透第115000014期開獎結果如下

大樂透：01、11、22、35、36、40，特別號28。

春節大紅包：05、08、11、14、19、31、38、39、41。

春節小紅包：30。

大樂透春節加碼12日登場，一連20天每天開獎、直到3月3日為止。春節期間台彩也加碼12億元，每天除了大樂透以外，還加開480組100萬元的「春節大紅包」及800組10萬元的「春節小紅包」的獎項。

至於「春節大紅包」及「春節小紅包」該如何對獎？加碼活動期間大樂透每期將加開9個「春節大紅包」獎號及1個「春節小紅包」獎號。民眾所購買的大樂透彩券，只要對中其中6碼，即中「春節大紅包」獎項，而只要對中其中5碼、並對中「春節小紅包」獎號，即中「春節小紅包」獎項。

▲大樂透開獎結果出爐。（示意圖／ETtoday資料照）



值得一提的是，加碼期間若480組「春節大紅包」提前送完，活動將提前結束，當期的「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。

若「春節大紅包」尚有組數、但800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。

此外，今彩539春節加碼連開20天，第115000039期開獎結果14日晚間出爐，獎號分別是01、03、13、31、36。