快訊／大樂透1.8億頭獎送出去了！「1注獨得」獎落高雄小港區

▲大樂透派彩結果出爐。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者陳瑩欣、柯振中／台北報導

大樂透第115000014期派彩結果14日晚間出爐，1.8億大獎獎落高雄市小港區崇文路36號1樓「億來發彩券行」。

大樂透第115000014期開獎結果如下：

大樂透：01、11、22、35、36、40，特別號28。

春節大紅包：05、08、11、14、19、31、38、39、41。

春節小紅包：30。

今日2月14日大樂透頭獎金額1.90億元在高雄市小港區崇文路36號1樓開出，由一人獨得。

2月14日大樂透春節加碼獎項開出情形：

本期大紅包開獎結果，本期百萬春節大紅包共送出25組，其中19組為一注獨得100萬元獎金，其餘6組由2注均分，每注獎金50萬元

而10萬元的春節小紅包獎項今晚共送出32組，其中24組為一注獨得10萬元，6組由2注均分，每注獎金5萬元，1組由3注均分，每注獎金33,333元，另有1組由4注均分，每注分得獎金2萬5千元。



統計至今天(2月14日)為止，大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包已送出76組、800組春節小紅包則是累計送出104組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為404組和696組，明天(2月15日)晚上開獎的大樂透頭獎保證一億元，同時還會繼續加開春節大紅包、小紅包獎項。

詳細派彩公告仍需以台彩官網為主。

