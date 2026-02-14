快訊／今彩539「頭獎開出2注」！2幸運兒過年抱走1000萬元

父母贊助子女購置不動產 房貸誰背贈與稅差很大

財政部臺北國稅局表示，近日接獲民眾詢問，如果父母打算為子女置產，選擇送頭期款給子女買房，而讓子女背房貸，或是直接買房子送給子女，贈與稅有什麼不一樣？

台股飆漲財富效應！ 彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

春節9天連假明起跑！ ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

證交所揭數據！近20年農曆年後開盤 台股7成機率上漲

台股金蛇年11日（封關日）以33605.71點創下歷史新高封關，全年累計大漲10080.3點，漲幅高達42.84%。台灣證券交易所指出，回顧過去近20年表現，農曆春節後首個交易日，台股上漲機率達7成，顯示節後行情多偏多發展。

米蘭冬奧號稱史上最永續 砍樹、高碳排贊助「3大爭議」一次看

在氣候風險升高的背景下，2026冬季奧運在義大利米蘭（Milan）和科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）舉行，賽期共計17天，這一屆的冬奧，成為觀察大型活動氣候治理能力的重要案例。本文從治理一致性與排放外包的角度，檢視其永續敘事與實際影響之間的結構落差。

為什麼你老闆突然開始講 ESG？ 從一天到晚填寫問卷說起

ESG 是三個英文字母的縮寫：E（Environment 環境）、S（Social 社會）、G（Governance 治理），看起來像是「企業的道德成績單」，但重點來了：這張成績單，將會開始直接影響公司能不能活下去，因為若不做，直接影響公司的業績。

市值型還是高股息？陳重銘給家長一句話答案：差距恐近百萬

近年來越來越多家長開始提早為孩子進行理財布局，「不敗教主」陳重銘近日在臉書分享觀察指出，台灣家長已不再只顧自己存股，而是逐漸意識到「從小幫孩子累積資產」的重要性，其中，以ETF作為長期投資工具，成為不少家庭的共同選擇。

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

農曆春節9天連假，大家開心放假出遊，不過有一群人仍然堅守崗位，就有網友指出，老闆開出一天6000元條件，請他在公司警衛室留守，工作時間為早上7點至下午6點，可帶筆電打發時間，也能外出購買餐點，累了還可以趴一下睡覺，好奇這樣的條件好嗎？對此，一票網友狂讚，「我願意去，找我。」

中油春節加油不打烊 「Cup ＆ Go 來速咖啡」311個據點提供服務

農曆春節長達9天連假今（14日）起跑，為確保民眾返鄉出遊用油無虞，台灣中油公司指出，除部分加油站營業時間略作調整外，全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。

投資、購物2類詐騙最常見 金管會：5大要訣防詐

農曆春節連假期間，民眾金融交易頻繁、網購需求增加，詐騙集團也伺機詐騙謀財。為確保新年平安順遂，金管會提醒大家，過年期間投資及網購應注意「慎選投資管道或網購平臺」、「小心投資詐騙話術」、「提防假客服來電」及「慎選賣家與付款方式」等5個防詐要訣，並隨時保持警惕，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢確認，遠離詐騙平安過好年。