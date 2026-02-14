快訊／今彩539「頭獎開出2注」！2幸運兒過年抱走1000萬元

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼今彩539。（圖／記者董美琪攝）

▲今彩539開出2注頭獎，2幸運兒抱走1000萬元。（示意圖／記者董美琪攝）

記者柯振中／綜合報導

今彩539第115000039期派彩結果14日晚間同樣出爐，2注頭獎分別開在台北市中山區龍江路356巷21號1樓「雙鑫彩券行」，以及苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路75號1樓「成運彩券行」。2名幸運兒獲得1,000萬元頭獎。

 

關鍵字： 今彩539頭獎中山區銅鑼鄉千萬

