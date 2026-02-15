文化部委託商研院辦「百大百藝」徵選　邀學子寒假走入百大文化基地

▲文化部委託商研院辦「百大百藝」徵選。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

文化部為深化地方文化扎根與世代傳承，委託商研院推出「百大百藝」影音暨圖文創作徵選活動，邀請全國國小至高中學生利用寒假及過年期間，走入文化現場，以圖像與影像書寫屬於自己的文化觀察與感動。

活動以首屆「百大文化基地」為核心主題，鼓勵學生實地走訪文化基地，透過創作展現地方人文風貌與創生能量，讓文化教育從校園延伸至真實場域，培養新世代對土地的關懷與想像。

文化部表示，「百大文化基地」遍布全台各縣市，涵蓋文學、戲劇、工藝、書店、博物館、歷史建築及地方創生據點等多元類型，不僅是文化保存與創新的重要節點，更是地方發展與社群連結的核心力量。

本活動分為圖文組與影音組兩大類別，依教育階段區分國小中低年級、國小中高年級、國中及高中四組。圖文組以手繪創作為主，強調透過構圖與色彩呈現文化特色與故事；影音組則以5分鐘以內之橫式影片為原則，形式不限，可為紀錄短片、人物專訪或創意劇情，鼓勵學生以影像敘事展現對文化基地的理解與詮釋。

活動自公告日起開放報名及收件，至115年3月27日截止，預計於115年5月公布得獎名單並舉辦頒獎典禮暨成果展，公開表揚優秀作品，並展示入圍及得獎成果，提供參賽隊伍交流與分享創作經驗的平台。

各組除頒發獎狀外，亦設有獎金鼓勵學生持續投入文化創作，指導教師凡指導學生獲獎者亦將頒發獎狀以資肯定。

商研院邀請全國師生踴躍參與，以創意視角發掘文化基地的亮點與故事，讓文化不只是課本中的篇章，而是可以親近、體驗與再創造的生活實踐。透過「百大百藝」，讓青年學子成為文化的觀察者、記錄者與傳承者，共同為台灣文化永續注入新的動能。