麻吉大哥快看！　專家揭「比特幣抄底價」補下去

圖、文／鏡週刊

比特幣自高點回落、價格腰斬，市場情緒急轉直下。台北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩認為，價格修正只是波動，不代表價值崩壞；若長期看好的邏輯不變，下跌反而是累積部位的時機。專家指出，若依過往「4年一循環」的週期慣性推估，今年10月前後將進入築底階段。

「我一直把比特幣視為數位黃金。」台北科技大學資訊與財金管理系教授吳牧恩說，在他的資產配置裡，比特幣大約占2%至5%，為長期配置的一環。他看重比特幣背後的結構性設計：總量固定2,100萬枚、每4年一次減半機制，以及建立在全球共識與龐大算力上的安全性，「價格腰斬只是市場波動，不是價值崩壞；價值沒有改變，我不會賣出，甚至還想加碼。」

「當比特幣價格在12萬6,000美元時，100U（泰達幣）只能買0.000793顆比特幣；價格回落到6萬3,000美元，同樣100U可以買0.001587顆，數量直接翻倍。那你應該痛苦，還是開心？」吳牧恩認為，要是打算長期持有，價格下跌反而能累積更多持幣數量。

那麼，究竟何時該加碼？吳牧恩提出3指標：前波重大支撐區是否止穩、200週長期均線位置，以及市場恐慌指數是否來到極端值，「通常在大家最害怕的時候，反而比較接近中長期布局點。」他進一步指出，5萬8,000美元是重要的長期支撐區，也是牛熊分水嶺，「如果確定熊市來了，用定期定額的方式將比特幣部位拉高到資產配置的10%也不過分。」

從歷史來看，比特幣呈現「4年一循環」的週期節奏：減半、牛市、泡沫、熊市修正、築底，再迎來下一輪；前兩次熊市跌幅分別達77%（2021年至2022年）與84%（2017年至2018年）。

幣修學分共同創辦人周律辰分析，比特幣前一波牛市高點在2025年10月、價格約12萬美元，隨後轉弱，今年1月底步入熊市，「熊市大約會走到今年10月，不會是一次崩跌，而是震盪下行，假設回檔7成，低點可能接近3萬6,000美元。」

他推估，本輪低點區間約落在3萬6,000美元至5萬美元之間，原因是隨著市場穩定，每次崩跌幅度會緩步收斂，「比特幣本來就是高波動資產，這次崩跌仍在歷史合理範圍內。」周律辰建議，想加碼的投資人，可考慮在今年第3季、或幣價跌破5萬美元時，再分批加碼、逐步攤平成本。

幣圈達人腦哥則提醒，長期投資人應採取「HODL」策略，也就是Hold On for Dear Life（緊握不放），「在熊市週期下跌50%是司空見慣的事，甚至可以理解為低位加倉的好時機。」不過他也強調，佈局前要先確認幣種是否具備長期價值，同時檢視交易平台的安全性，例如是否有資產儲備證明、是否曾撐過熊市考驗等。

比特幣歷年崩跌紀錄

比特幣通常會經歷一個為期約4年的「牛熊週期」，每一次的崩跌幅度隨市場成熟度增加而有緩步收斂的趨勢。（資料來源：HOYA BIT，記者整理）

▲比特幣通常會經歷一個為期約4年的「牛熊週期」，每一次的崩跌幅度隨市場成熟度增加而有緩步收斂的趨勢。（資料來源：HOYA BIT，記者整理）


