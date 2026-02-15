主動式ETF點火！　台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元

▲台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.34兆，進一步觀察在金蛇年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾11.83萬元。

ETF理財達人表示，市場上每檔台股ETF的成分股篩選機制都不同各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。其中配息率高的主動式台股ETF更是有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔下，參與台股投資的靈活好選擇。其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10%，堪稱為主動式台股ETF配息王。

ETF投資團隊表示，主動式ETF沒有特定追蹤指數，是透過基金經理人與投研團隊來操作，同樣也能於交易所上買賣，並可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日進行持股調整。以主動式台股ETF為例，在市場震盪時，可將穩健防守型的部位提高以抵禦波動，而在牛市時則可彈性增持成長型標的來創造超額報酬，因此，主動式台股ETF對投資人來說無疑是多了一項能更便利掌握台股行情的投資利器。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，大盤正值高檔震盪之際，在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，股市沒有轉為空頭市場的疑慮，台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局台股接下來選股重勢，良好配置可望增加投資效益。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。大盤在創下新高後震盪難免，資金仍可望持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。