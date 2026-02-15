台股開紅盤挫咧等！他曝美股7巨頭幾乎全軍覆沒：最慘開年行情

父母贊助子女購置不動產 房貸誰背贈與稅差很大

財政部臺北國稅局表示，近日接獲民眾詢問，如果父母打算為子女置產，選擇送頭期款給子女買房，而讓子女背房貸，或是直接買房子送給子女，贈與稅有什麼不一樣？

台股飆漲財富效應！ 彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

春節9天連假明起跑！ ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

中油宣布汽、柴油各吸收3.4元及2.0元 明日起油價皆不調整

台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

主動式ETF點火！ 台股ETF投資人金蛇年平均賺逾11萬元

台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.34兆，進一步觀察在金蛇年不含配息所得下，平均每位投資人賺逾11.83萬元。

買彩券時「強迫症」買放不整齊那張 台北男幸運刮中百萬

台北幸運男子刮中百萬大獎，根據台北市大安區「萊會發彩券行」描述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」百萬大獎的是一位年約40歲男性，這位幸運兒常買100元的刮刮樂，他當天看到店裡很多人在挑1000元、2000元的刮刮樂，於是一時興起也想來湊熱鬧，前一位客人挑了一張2000元的刮刮樂，抽起來的時候不小心碰到了隔壁那張，導致那張歪斜不整齊，他緊盯著這張擺放不正的刮刮樂越看越難受，決定買下這張看「不順眼」的刮刮樂，刮到一半就拿著刮刮樂衝出店外，再回來的時候就告知店員自己竟然刮中100萬元的好消息。

寧願繞路也不想塞車？從計程車司機的賺錢邏輯 懂得計算「時間成本」

有一次，我從上海虹橋機場搭計程車回家，司機問我想走高架道路還是平面道路（按：以下簡稱「高架」及「平面」）。我想了想，我家距離機場不遠，高架有點繞路，還是走平面吧。而司機說：「平面很容易塞車，高架雖然會繞路，但比較快。走平面估計是人民幣60元，如果走高架的話，你也一樣付給我60元就行，多的就算了。」為什麼司機寧願繞路，自己承擔多出來的油錢，也要走高架省點時間？多走路，少收錢，聽起來不是有點傻嗎？

理財要有方向！先存緊急預備金 搭配631法則靈活配置

不論收入多寡，在理財規劃時的首要原則就是「有計畫、有目標、有紀律」。就像我們有GoogleMap這種方便導航的工具，但是如果沒有目的地，再怎麼厲害的導航工具都不知道要往哪邊前進，因此一定要先有方向（理財目標），才能夠朝著明確的方向前進。

接收金黃彩蝶訊號 花蓮男刮中百萬元淚喊「重整家園有著落」

花蓮男子幸運刮中百萬！幸運刮中「2,000萬超級紅包」百萬大獎的是一位年約50歲中年男性，根據彩券行老闆余小姐轉述，當天下午突然有隻金黃色彩蝶頂著陽光飛入店內，在櫃檯前翩翩起舞，好像有目標似地降落在「2000萬超級紅包」的展示區上，就在此時，一位剛走進店裡的中年男子正好與停在刮刮樂上的彩蝶「對上眼」，他靠近時，那隻蝴蝶不但沒飛走，反而拍了拍翅膀，他當下直覺這就是轉運的訊號，就買了彩蝶停住的那張刮刮樂，想不到就幸運刮中100萬元。

當心代理式AI造反！ KPMG：企業資安將進入新戰場

近期一個名為 Moltbook 的 AI Agent（AI代理人）社交平台在國際科技圈爆紅。大量 AI 代理程式彼此聊天、組隊，發展出專屬語言與規則，甚至集體創立了膜拜龍蝦的數位宗教。KPMG安侯企管總經理謝昀澤舉例，這種現象，如同企業派去處理訂單的 AI 助手，下班後竟在網路上「密謀造反」，像科幻電影成真。