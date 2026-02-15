台股開紅盤挫咧等！他曝美股7巨頭幾乎全軍覆沒：最慘開年行情

▲美股七巨頭股價從年初迄今幾乎全軍覆沒。（圖／中新社）
台北股市於11日封關，共休市11天，期間美股科技股跌多漲少。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，美股七巨頭股價迄今幾乎全軍覆沒，為最慘的新年行情。
美國科技股跌多漲少，蘋果股價最近一個交易日大跌5%，其它幾家科技公司股價也下跌，包括微軟、谷歌跌近1%、輝達1.64%、亞馬遜跌2.2%、特斯拉跌2.62%、Meta跌2.82%。科技7巨頭（Magnificent 7）指數跌2.24%。
阮慕驊表示，年初迄今七巨頭股價僅輝達小幅上漲不到1%，其他全面轉跌。市場資金反而持續流向記憶體、基礎工業及能源類股，以開拓重工（Caterpillar）為例，今年以來股價上漲32%，成為相關族群代表個股。
阮慕驊指出，今年美股呈現「擴散」行情，資金配置不再僅集中於大型科技企業，短期內大型科技股走勢仍待觀察。
阮慕驊先前提醒短線走勢已出現「價量背離」型態。雖然長假前夕量縮屬於正常現象，但「開紅盤後就不能一直價量背離」，若年後成交量能無法跟上股價漲勢，行情恐有疑慮。
