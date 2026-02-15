快訊／赫伯羅德將買下以星　租賃船隻轉到赫伯、新以星承擔國輪義務

▲赫伯羅德將買下以星航運。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／台北報導

根據以色列知名財經日報Calcalist Tech今(15)日最新報導指出，德國航運巨頭赫伯羅德(Hapag-Lloyd)與以色列一家私募公司FIMI結盟，經過6個月的投標流程，以超過35億美元成收購以星航運(ZIM)協議，計畫將約99艘目前由ZIM租賃運營的船隻將直接轉交給赫伯羅德，另外16艘以色列及全資船隻設立新以星，承擔國輪必要時受徵召等義務。

雙方已就交易細節達成一致，預計很快簽署協議。這項收購將買下以星100%股份，以星也將自2021年上市的紐約證券交易所(NYSE)退市。雖然雙方未公開最終價格，但已知交易價格超過35億美元。目前以星市值約為27億美元。

赫伯羅德在競標中勝過了全球第二大貨櫃船公司丹麥馬士基。然而，由於以色列政府擁有ZIM 的 「金股」(可對戰略性企業交易施加特殊控制權，為了克服這一限制，Hapag-Lloyd與 FIMI不是採用傳統的股權合作方式，而是分割 ZIM的業務資產。

Hapag-Lloyd將收購ZIM的國際業務(不受以色列金股限制)，約99艘目前由ZIM租賃運營的船隻，租約將直接轉移至Hapag-Lloyd，除役色列進出口航線，其餘全球航線資產、國際銷售與行銷網絡、海外客戶合約與品牌，以及ZIM的科技部門都將納入Hapag-Lloyd。

FIMI則收購ZIM的以色列本土營運資產，即受「金股」限制的戰略性資產。包括16艘懸掛以色列旗全資船隻(可能受國家徵用或緊急動員命令影響)、以色列航線、海法總部、電腦系統與人力管理(含以色列籍船務人)。FIMI將依規負責與以色列交通部與國防部的合規要求。

透過這樣安排，FIMI取得的部分將成立一家新公司(暫稱為新ZIM)，並可接入Hapag-Lloyd的全球網絡。這樣的安排主要為了符合以色列的金股規定要求：保持一定數量以色列擁有的船隻以確保戰時航運不中斷，及總部必須設於以色列境內等條件。

赫伯羅德股東中因包括沙烏地阿拉伯與卡達的主權投資機構，使得全外資收購這類具有國防與安全色彩的公司在政治與法規上更具敏感性。

Hapag-Lloyd目前是全球第五大貨櫃船公司，買下全球排名第十的以星，將一步提升全球市場占有率，尤其在亞洲至美國東岸等重要航線。?

目前ZIM工會已知曉交易結果，並正與管理層就員工獎金進行協商。以色列政府尚未公開表態是否支持這次交易，政府部會官員至今未發出反對聲明。

赫伯羅德兩年前曾經計畫買下韓國韓新遠洋，但是韓國內部反對而作罷。