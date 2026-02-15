ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

畢業論文變上億商機！女大生用「嗅覺騙大腦」　百事也投資

▲▼Air Up「香氛環／香氛套件」。（圖／翻攝自Facebook／Air Up）

▲德國 Air Up 推出的水壺加香氛環，用「嗅覺騙大腦」，讓喝開水像喝果汁，飲料巨頭百事也投資。（圖／翻攝自Facebook／Air Up）

記者潘姿吟／綜合報導

一個看似普通的水壺，在台灣可能賣幾百元；但在德國，有一位女大生Lena Jüngst，只在水壺加上一個香氛環的整體套件，就開價35歐元起（約新台幣1,320元），還賣到爆單，創立第4年，營收開始破1億美元（約新台幣31.43億元），連百事可樂都搶著投資。這個品牌叫Air Up，主打「喝的是白開水，但你會以為在喝果汁」，靠的不是糖，也不是代糖，而是：嗅覺。

喝水像喝果汁？　關鍵是「鼻後嗅覺」

Air Up 的設計很直接：水壺裡裝一般白開水，吸管上方套上一個可替換的香氛套件，喝水時同步把水與香氣吸入口中，大腦就會把「聞到的香」誤認成「喝到的味道」，因此明明喝的是白開水，卻會出現蘋果、桃子、百香果等「口味感」。
這個創意源自創辦人之一的Lena Jüngst，在大學時期「神經科學與設計」的論文，她把嗅覺影響味覺的原理做成商品，推出水壺＋「味覺套件」，走「硬體＋耗材回購」模式，主打無糖、無添加卻能像在喝飲料。

▲▼Air Up「香氛環／香氛套件」。（圖／翻攝自Facebook／Air Up）

▲Air Up創辦人之一Lena Jüngst在大學的論文「神經科學與設計」研究「鼻後嗅覺」，後來把論文概念做成產品：水壺＋香氛套件。（圖／翻攝自Facebook／Air Up）

背後原理就是「鼻後嗅覺」（retronasal olfaction）。舌頭主要辨識酸甜苦鹹，真正讓你覺得「像咖啡、像水果、像花香」的，多半是嗅覺在補完；這也是為什麼吃到不好吃的東西，旁邊總有人會說「捏住鼻子吞下去」。

不愛喝白水的人太多　把「補水」做成一種體驗

市調顯示，歐洲人不太喜歡喝沒味道的白開水，因此常喝含糖飲料或是氣泡飲，鑑於此，Air Up就把「喝水」包裝成「有風味的體驗」，口味做得越來越像飲料世界，如：水果、咖啡、可樂感、甚至雞尾酒風格都能做。

重點是，大家喝進去的仍是零糖、零卡的白開水，但嗅覺體驗被升級，成了健身族、控醣族、口味控的最愛。

產品爆紅後、業績持續成長，這個模式不只消費者買單，連飲料巨頭也看上。Air Up在2021年的B輪募資中，投資方就包含PepsiCo（百事可樂）。

▲▼Air Up「香氛環／香氛套件」。（圖／翻攝自Facebook／Air Up）

▲Air Up把「不愛喝水」變商機。（圖／翻攝自Facebook／Air Up）

價格不親民　但6週賣8萬個

不過，Air Up並不便宜。以歐洲市場常見組合來看，水壺搭配多顆香氛套件的三顆套裝至少35歐元起（約新台幣1,320元），後續靠回購撐起營收。但它第一波量產就炸裂：曾有資料指出，上市6週內就賣出8萬個水壺，主力買家集中在18至34歲，健康意識強、願意為「替代含糖飲料」付費的族群，是它的基本盤。

根據第三方機構 Similarweb 商業情報在 2026 年初的數據估算，截至去年，Air Up營收規模預估約在 1.8 億至 2 億歐元（約新台幣74.6億元）之間。

目前， Air Up目前仍在營運並維持成長，員工超過300人，市場擴張至14個以上國家與地區，產品線也從Tritan水壺延伸到Gen 2與不鏽鋼系列，口味Pods累積超過25種。

另外，為強化永續敘事與供應鏈掌控，Air Up也把部分生產重心從中國拉回歐洲：水壺在奧地利生產、Pods在荷蘭生產。

關鍵字： 永續新創Air Up

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

