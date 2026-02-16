Google高速互連架構帶動　預估2026年800G以上光收發模組占比將破60%

▲Google。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新高速互連市場研究，為應對AI所需的龐大運算需求，Google新世代Ironwood機櫃系統結合3D Torus網路拓樸、Apollo OCS全光網路，實現高速互連架構，將推升800G以上高速光收發模組在全球出貨占比，預估將自2024年的19.5%上升至2026年的60%以上，並逐漸成為AI資料中心的標準配備。

在搭配全光網路交換機OCS(optical circuit switch)的架構下，Ironwood機櫃內的TPU以高速銅纜處理短距互連，跨機櫃則全面改由全光網路進行資料傳輸，AI叢集從設計階段就被要求配置足夠的800G/1.6T光模組。TrendForce以2026年Google TPU近400萬顆的出貨預估推算，對800G以上光模組的需求將逾600萬支。

除了AI叢集的架構領先，「省電」與「省錢」是Google這套設計的最大優勢。TrendForce表示，Apollo OCS技術的核心在於使用「微型反射鏡 (MEMS)」，讓數據光纖直接對接，避免傳統技術在「光」與「電」之間反覆轉換產生的耗能與延遲。以單台OCS交換機而言，其功耗僅約100瓦，與傳統交換機的3,000瓦相比，耗電量大幅減少約95%。此外，若未來須將頻寬從800G提升至1.6T時，企業只需更換高速光模組即可，不必重新打造整個系統，升級成本將更具競爭力。

從供應鏈角度分析，預期領導廠商InnoLight(中際旭創)憑藉與Google在矽光子、1.6T平台的合作基礎，和第二梯隊的Eoptolink(新易盛)共可囊括近八成Google 800G以上光模組訂單。Lumentum則在OCS系統與MEMS供應扮演關鍵角色，其產能規劃將實際影響Apollo OCS導入節奏。

TrendForce指出，隨著算力持續堆疊，資料在機櫃與機櫃、叢集與叢集之間的傳輸需求同步放大。因此，高速光模組、雷射等光通訊零組件的技術演進與供給，將成為繼GPU、記憶體之外，影響算力擴充速度與成本的另一項決定性因素。