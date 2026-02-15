快訊／大樂透1億頭獎槓龜！春節大紅包開出26組、20人成百萬富翁

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼大年初三彩券行人氣刮刮樂大樂透買氣人潮絡繹不絕。（圖／記者呂佳賢攝）

記者柯振中／綜合報導

大樂透第115000016期派彩結果15日晚間出爐，本期頭獎無人獲得，1億元獎金累計至下期。至於加碼「春節大紅包」的部分，則是開出了26組，中獎注數共計33注，其中20組單注中獎、5組2注均分、1組3注均分。「春節小紅包」本期則開出37組共43注，其中32組單注中獎、4組2注均分、1組3注均分。

 

