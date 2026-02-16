為看謝金燕撐到最後！鴻海男「補抽中1000萬」報喜老婆竟淡定回4字

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

▲鴻海尾牙加碼3億元，抽出10位千萬得主，掀起全台討論。（圖／鴻海提供）

記者董美琪／綜合報導

鴻海（2317）日前舉辦集團年度盛會「運動嘉年華」，活動規模盛大、氣氛熱絡，不僅凝聚內部士氣，也成為科技圈關注焦點。現場除邀請多位藝人助陣，黃仁勳也特別錄影祝賀；創辦人郭台銘雖未親自出席，仍宣布加碼3億元作為年終紅利與「1000萬獎金」創辦人特別獎，展現對員工的高度肯定與回饋。由於1000萬獎金金額驚人，掀起全台熱議。其中一名幸運得主也出面分享，坦言當下腦袋一片空白，至今仍覺得像在做夢。

基層行政員工幸運奪千萬　領獎手狂抖

根據三立新聞網報導，日前這10位獲得「1000萬現金」創辦人特別獎，其中一位幸運兒Jason分享中獎心情！到職5年的Jason透露，自己只是土城總部的基層行政人員，年薪甚至未破百萬，當天純粹為了看偶像「姊姊」謝金燕壓軸才坐到最後，沒想到補抽時，大螢幕赫然亮出他的工號，讓他當場驚呆，宛如靈魂出竅。

Jason回憶，中獎瞬間Teams通訊軟體被50多則訊息炸裂，同事瘋狂催促「快跑上台」，領獎時手都在抖。他笑稱平時偏財運差，連539都常摃龜，沒想到為了看女神竟價值千萬。他隨即傳大螢幕照片向老婆報喜，原本期待對方會尖叫大哭，怎料愛妻竟很冷靜回覆4個字「可以置產」。

一夕暴富的Jason，中獎當晚依然獨自搭捷運回家、吃路邊攤，並親自打破「內定」傳言，強調自己考績沒拿A+，只是行政「費用單位」的基層。中獎後，他興奮到連兩晚失眠，「真的像在作夢！」

▲▼鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

▲鴻海2026年運動嘉年華會出現重抽插曲，加上AI業績看好，讓整場尾牙話題不斷。（圖／鴻海提供）

加碼3億元紅利　AI動能撐起高額分紅底氣

根據鴻海規劃，郭台銘加碼「1000萬獎金」特別獎共頒出10名，每人可獲1000萬元獎金；此外，另有1000名員工可抽中20萬元現金。整體獎金規模與中獎人數均相當可觀，消息一出即在業界引發熱議。多名員工在社群平台分享細節指出，今年參加獎為1萬6888元，年資未滿一年者為8888元，另加碼抽出10個100萬元現金獎、10台電動車，以及世界棒球經典賽台日、台韓戰機加酒行程，福利內容曝光後掀起網友討論。

在抽獎活動登場前，部分員工已提前收到年終獎金入帳通知，有人單筆金額突破百萬元，直呼「好大包」。董事長劉揚偉致詞時表示，2026年整體營運表現將比去年「好非常多」，主因在於AI相關業務全面發動，帶動成長動能。公司目前在伺服器領域的全球市占率已突破四成，為未來布局奠定基礎，也讓公司有實力與同仁共享成果；今年營收目標將挑戰9兆元以上。

黃仁勳在預錄影片中指出，若沒有鴻海長期以來的支持，輝達難以創造如今的成果。他強調，雙方正處於AI革命核心位置，參與建構人類史上規模最大的基礎設施工程，並以空前速度打造最先進的AI超級電腦。影片最後，他更以中文向員工拜年，祝福「新年快樂、馬上發財」，引發現場歡呼。

▲▼陳漢典、Lulu攜手主持鴻海尾牙 。（圖／天地合娛樂提供）

▲陳漢典、Lulu攜手主持鴻海尾牙 。（圖／天地合娛樂提供）

本次活動也邀請藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典擔任主持。Lulu事後在社群發文表示，站在台上看到抽獎金額時「真的傻眼」，形容現場氣氛震撼。她透露，公司準備多包千萬元現金紅包，且一次抽出10包，規模罕見，直言相當驚人。

4人缺席遭重抽　現場沸騰畫面引爆網路討論

不過活動過程也出現插曲。傍晚抽出千萬元得主時，有4名員工未在現場，依規定需重新抽出，場面一度沸騰，不少人替當事人惋惜。相關畫面在網路流傳後迅速引發討論。有網友留言表示「可能以為三萬人不會抽到自己」、「那4個應該會懊悔很久」、「可以錯過下班時間，不能錯過抽獎時間」，話題持續延燒。

此外，在重抽過程中，也有一名同仁因留守工作崗位未能到場，經確認屬於執勤因素，公司仍保留其中獎資格。此舉被視為兼顧制度與人性，為活動增添另一層討論焦點。

整體而言，鴻海透過高額紅利與創辦人特別獎，展現企業在AI浪潮下的營運信心與獲利成果，也藉由年度盛會強化團隊向心力。在產業景氣轉折之際，大手筆獎勵措施不僅提升員工士氣，也成為外界觀察科技產業發展動向的重要指標。

關鍵字： 鴻海鴻海尾牙

