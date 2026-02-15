5.6萬變148萬！高雄神人「8連碰」爽中7注紅包　台彩曝投注手法

▲春節瘋彩券！大樂透148萬一次抱走。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

大樂透春節加碼熱潮持續，全台彩券行接連開出大獎。新竹湖口金彩商行、台北寶鴻彩券行、金門財神到彩券行、台中爆米發彩券行及高雄亞伯上億彩券行等，14日開出多注春節大、小紅包，其中一名民眾以5萬6000元購買自選8連碰與9連碰包牌，總共中得1注大紅包和6注小紅包，共中獎金148萬3333元。

多家彩券行2月14日再度送出春節大、小紅包：



新竹縣湖口鄉的金彩商行繼加碼首日（12日）一舉開出7注春節大、小紅包獎項，14日又開出1注10萬元春節小紅包。

台北市中山區「寶鴻彩券行」曾於去（114）年5月30日開出1.86億元的大樂透頭獎，14日也開出1注春節小紅包。

金門縣金湖鎮的「財神到彩券行」則是同一天開出2注春節小紅包，且分屬2張不同的彩券。

台中市大里區的「爆米發彩券行」在去年春節加碼期間共開出6次春節大、小紅包獎項，今年14日再度開出小紅包獎項。

高雄一家彩券行驚喜出現幸運兒：



其中位於高雄市新興區的「亞伯上億彩券行」則是在14日開出1注春節大紅包和6注春節小紅包。台灣彩券公司表示，依據投注系統的紀錄，該7注春節大、小紅包屬於同一張彩券，該張彩券是以自選號碼購買1組8連碰（包牌8個號碼，1400元）和1組9連碰（包牌9個號碼，4200元）且多期投注10期，總投注金額為56000元。

其中8連碰的8個包牌號碼裡有6個對中當期春節大紅包獎號，另1個對中春節小紅包獎號，因此共對中1注春節大紅包和6注春節小紅包，總中獎金額合計為148萬3333元。

小年夜15日開獎結果揭曉：

大樂透開出的獎號為03、06、11、18、25、28，特別號35，本期頭獎無人中獎，下期（16日，除夕）頭獎上看1.2億元。大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包獎項，今天分別送出26組和37組，春節大紅包獎項有20組為1注獨得百萬獎金、5組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組由3注均分，每注各得333,333元；春節小紅包獎項則有32組為1注獨得10萬元獎金、4組由2注均分，每注各得5萬元，另外1組由3注均分，每注分得獎金33,333元。

而頭獎加碼至1千萬元的今彩539今晚開出的獎號為11、13、18、22和34，開獎結果頭獎無人中獎。