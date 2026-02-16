「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

▲輝達執行長黃仁勳2026年1月底與台廠供應鏈「兆元宴」大合照中，前排右三為廣達創辦人林百里，右二為廣達副董事長梁次震。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2026年迎接馬年，馬上賺錢、馬上幸福的祝福詞朗朗上口，台股飆漲登頂33605點，光是台積電一整年漲近800元，股民笑呵呵。CTWANT盤整去年金龍年隨著AI浪潮，富豪身價大漲，如今半導體等科技產業興旺，由廣達林百里些微領先鴻海郭台銘奪榜首。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全球主要製鞋代工廠宏福實業創辦人張聰淵，在2021年4月以「華利集團」在中國深圳掛牌上市，才為外界注意到擁有龐大資產。

「鞋王」宏福實業集團張聰淵身價雖較前一年縮水，仍居第三，領先金融業龍頭富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興兄弟檔。

記者依據Forbes《富比士》即時排行榜觀察，最新的台灣前50名富豪與去年約略排行些微差異；超過九成富豪的身價是上漲，包括科技、金融產業；部分持平，像是封裝、物流、食品業出身的富豪等；紡織、生技業等富豪部分縮水。

台股2025年1月22日封關收在23525點，Forbes於該年6月公布台灣前50名富豪榜，受到金融、AI科技產業強勁表現，富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟以139億美元身價重登台灣首富，廣達董事長林百里以126億美元居第二；前十名包括國泰蔡家、鴻海郭台銘、頂新魏家四兄弟、鞋業鉅子張聰淵、日月光張家、旺旺中時集團蔡衍明、國巨陳泰銘、潤泰集團尹衍樑。

不到一年，台股加權指數在去年底創新高到28556.02點，足足漲了5千多點；今年1月更是迎著AI順風高飛，約七天時間即登頂到30288.96點，再七天漲一千多點，再七天漲滿千點，很快地站上3萬2千點。

雖因美國總統川普宣布聯準會主席提名前理事長華許而美股主指創數月以來新低，輝達NVIDA執行長黃仁勳來台與台灣分公司員工尾牙再掀旋風，台股股民仍勇往「錢」進，台積電繼續飆天價到1815元，外資甚至還喊到3000元，台股2月11日封關，加權指數來到33605.71點，全年大漲10080 點，漲幅高達42.85％，台積電蛇年從1135元漲到春節前封關1915元，漲近800元。

整個台股飆高音即是「拉積盤」演出，台積電（2330）創辦人張忠謀在今年2月現身與輝達黃仁勳會面，讓各界再次感受到他強韌生命力，他的個人身價從45億美元漲到75億美元。

股民嗨翻，台灣科技產業界富豪身價水漲船高，廣達董事長林百里以139億美元、增加22億美元再次拿下台灣首富；鴻海郭台銘資產則達137億美元居二；「鞋王」張聰淵去年身價超過102億美元，受到美國對等關稅影響，而下調到84億美元，縮水了18億美元。

黃仁勳返台必在台菜餐廳宴請供應鏈台廠大老闆的「AI兆元宴」，出席的「Team Taiwan」企業夥伴也再次喜迎豐收，除了首富廣達創辦人林百里，廣達副董梁次震則以19億美元躋進榜內；強攻AI超級電腦的聯發科（2454）董座蔡明介則從43億美元增加到55億美元。日月光（3711）創辦人張洪本則從16億美元成長到22億美元。

餐飲食品業持續有所表現，食品通路由旺旺集團總裁蔡衍明領軍，身價居台灣富豪前10；統一（1216）創辦人高清愿女兒高秀玲身價穩健中成長，2025年 7月明確表示旗下「美麗事業」，包含康是美、統一時代百貨、統一佳佳、統一藥品與星巴克等，全力衝刺500億元的年營收目標，確實也達標，且旗艦商場DREAM PLAZA於信義區開幕、與中信銀行合推集團信用卡，屢屢成為市場焦點與話題。榜內還有「燕麥王」佳格食品董事長曹德風。

延伸閱讀

▸ 富豪新列傳2／金控家族四對兄弟檔佔榜！中信金股價創高 辜仲諒身家跟漲

▸ 戀戀安農溪1／九成銀柳三星傍水生 在地揭長短錯落藏祝福寓意

▸ 原始連結