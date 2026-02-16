黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」

▲台灣精銳董事長張重興係於2025年，首度列入台灣前50富豪榜。（圖／CTWANT提供，下同）

挾著AI浪潮乘風破浪的台廠相關供應鏈業者，在去年Forbes《富比士》台灣前50名富豪榜，即有三位新面孔首度入榜，包括生產伺服器滑軌聞名的川湖科技創辦人兼董事長林聰吉、半導體散熱元件供應商健策精密的趙宗信與趙永昌兄弟，以及供應工業機器人精密齒輪箱的台灣精銳創辦人兼董事長張重興，今年也持續入榜。

川湖（2059）股價於2025年創下4310元高點，全年營收175.01億元締新猷，美國德州廠可望於2026年中投入量產，將為今年度業績續添柴火；其中，第四季營收49.49億元連續七季攻頂，季增13.3％。

川湖創辦人林聰吉身價漲，其帶領經營團隊創下2025年營收175億元的歷史新高，主要歸功於其成功從傳統家具滑軌轉型為AI伺服器，並在技術與市場佈局上，突破關鍵，利用「專利牆」建立高毛率技術門檻等。

許多股民可以從多檔科技型ETF中，看到成分股除了布局在台積電之外，還有川湖，以及健策（3653）；健策股價同樣在3千元列車中，去年股價創高飛到3175元，營收屢創新高，今年蛇年封關日前更是來到3350元創高。

健策全年營收規模擴大，2025年合併營收202.76億元，年增42％，創歷年新高；其中，第四季營收52.72億元，季增4％、年增19.29％，創單季新高。

▲台股登頂創新高站上3萬2千點，台灣富豪身價也跟著波動。

健策董事長趙宗信為技術底出身的「黑手」，一生鑽研模具，早期曾隻身前往德國考察，語言不通的情況下，靠著觀察摸索出先進技術，每天最大的樂趣仍是在現場研究模具與專利技術。

台灣精銳（4583）股價在2024年逼近千元大關的995元，董事長張重興身價隨著股價大漲於去年首度躋進台灣前50富豪，儘管2025年受到關稅影響，營收表現放緩，台灣精銳2025年營收接近30億元，年增1.32％，股價震盪，今年以來身價持續上升到18億美元，逼近廣達副董梁次震的19億美元。

張重興堅持關鍵零組件自主研發製造，成功打破過去由德國與日本長期壟斷的工業機械齒輪市場，並切入工業機器人產業，並轉投資經營台中日月千禧酒店等。

至於房產、紡織界，潤泰集團尹衍樑、遠東集團徐旭東、寶佳機構創辦人林陳海及遠雄（5522）集團創辦人趙藤雄，有「豪宅王」與「超市王」封號的林敏雄等，身價皆略為上升；聯邦企業集團創辦人林榮三遺孀林張素娥，名下持有土地資產穩居富豪榜內，今年身價約略持平。

