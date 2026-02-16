記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

根據《彭博》報導，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內的越來越多的科技行業領袖警告說，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺開始重創利潤、擾亂企業計劃，並推高從筆記型電腦和智能手機到汽車和數據中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

自2026年初以來，特斯拉、蘋果以及其他十幾家大型企業都表示，DRAM（動態隨機存取記憶體）的短缺將限制產能。庫克警告稱，這將壓縮iPhone的利潤率。美光科技稱這一瓶頸「前所未有」。馬斯克則指向問題的棘手之處，他宣布特斯拉將不得不自建記憶體製造廠。

造成這種供應緊張的根本原因在於人工智慧（AI）資料中心的建置。像Alphabet 和OpenAI這樣的公司正在大量收購記憶體晶片，他們購買了數百萬個配備海量內存的輝達人工智能加速器，從而佔據了記憶體晶片生產越來越多的份額。這使得消費性電子產品製造商不得不爭奪來自三星電子和美光等公司的日益減少的晶片供應。

由此引發的價格飆升，看起來頗有Weimar Republic’s hyperinflation（德國在1922年至1923年間遇到最嚴重的惡性通貨膨脹）的影子。某款DRAM價格從12月到1月飆升了75%，並在整個假期季節加速了價格上漲。越來越多的零售商和中間商每天都在調整價格。 「記憶末日」（RAMmageddon）是一些人用來形容即將到來的局面的詞語。

晶片設備供應商Lam Research 執行長Tim Archer本月（2月）在韓國的一次會議上表示，「我們正站在一個前所未有的巨大變革的開端，」「我們即將面臨的需求規模將超過以往任何時期，事實上，它將壓倒所有其他需求來源。」

Bernstein公司負責追蹤半導體產業的分析師Mark Li警告稱，記憶體晶片價格正呈現「拋物線式」上漲。雖然這將為三星、美光和SK海力士帶來豐厚的利潤，但未來幾個月，其他電子企業將付出慘痛的代價。

這種混亂正在威脅整個產品線的獲利能力，並顛覆長期計畫。

知情人士透露，索尼集團正在考慮將下一代PlayStation遊戲機的發佈時間推遲到2028年甚至2029年。

一家筆記型電腦製造商的經理表示，三星電子最近開始每季度左右審查一次供應合同，而以往通常是每年一次。

根據中國媒體介面新聞報道，包括小米、OPPO和深圳傳音控股在內的中國智慧型手機製造商正在下調2026年的出貨量目標，其中OPPO的下調幅度高達20%。這些公司均未回應置評請求。

挪威 IT 公司 Atea ASA 的執行長 Steinar Sonsteby 在 2 月告訴分析師，「目前，我們正處於一場風暴的中心，我們每時每刻、每天都在應對這場風暴。」

Counterpoint分析師黃明生表示，DRAM晶片短缺預計將在電子、電信和汽車行業持續一整年。我們已經看到汽車行業出現恐慌性搶購的跡象，而智慧型手機製造商正在轉向更具成本效益的晶片替代方案，以減輕影響。”

而且，基礎記憶體的供應不太可能很快恢復。

