金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

▲▼美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅暫緩訊號，帶動美股全面反彈，台股今早開盤後也開出紅盤持續大漲。股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟,台股,大盤,市場信心,護盤,理財,投資,護盤,產業衝擊,對美關稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台股金蛇年繳出亮麗成績單。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

蛇年倒數計時！對投資人而言，金蛇年全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。根據統計，金蛇年投信發行的國內外各類股票基金平均績效表現，其中台股基金以科技型上漲88.39%居冠，海外股票基金則以日本股票型上漲49.44%表現最佳。

▲▼金蛇年國內外投信基金表現統計。（圖／群益證提供）

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，統計2005年以來台股歷經5個多頭行情，而電子科技創新股，也都成為台股多頭加速器，台灣科技創新領先全球脈動，因此過去20年台股多頭期間，電子指數漲幅都大勝大盤。

陳朝政進一步指出，今年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，企業獲利回到成長軌道，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。

至於日股表現也不遑多讓，群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本股市除了政策加持，日本企業於公司治理改革上亦取得進展，企業帳上現金占比自25%降至21%，除了減少交叉持股，資金也轉向股利發放、在投資與併購，有助未來企業獲利品質改善，股價也可望迎來重新評價。

▲▼金蛇年國內外投信基金表現統計。（圖／群益證提供）

洪玉婷強調， 從政策面、企業治理面皆朝正向發展，有望推動日本經濟與產業發展的正向循環，後市表現值得留意。在類股方面，可持續關注科技、金融、內需、工業、原物料等類股表現。

群益投信研究團隊表示，投資基金以定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。對於看好的市場，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局相關基金。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

過年就是要試手氣！台彩今（16日）指出，一對母子檔在春節連假前夕挑戰台南彩券一條街，連刮6家果真幸運刮中100萬元。

2026-02-16 09:11
金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

為瞭解農曆春節期間自動提款機運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會在今（16日）除夕當日，全台7縣市實測9家金融機構的ATM，均能順利提領現金。

2026-02-16 12:17
留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

農曆春節假期長達九天，金管會提醒民眾春節期間進行信用卡消費或網路交易時，對於來路不明之簡訊、連結或電子郵件應提高警覺，留意OTP驗證簡訊內容，主動管理信用卡使用，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用等三招，避免遭盜刷情形發生。

2026-02-16 12:05
美股居安思危？00989A最新策略出爐！

美股居安思危？00989A最新策略出爐！

美股已連續三年上漲，再加上現在光是Mag 7的市值（Mag 7泛指Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla）加總起來，就已達到標準普爾500指數35.17%的權重(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，因此市場不免擔心，2026年的美國股市是否會面臨逆風。熱到爆的美股，還能投資嗎？

2026-02-16 12:00
情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

用刮刮樂測試愛情濃度？台彩指出，一對結婚12年高雄恩愛夫妻用結婚周年來選號，驚喜刮中100萬大獎。

2026-02-16 11:30
長期投資要抱多久？　股市達人：評估離場時機取決於買進「故事」

長期投資要抱多久？　股市達人：評估離場時機取決於買進「故事」

股票投資可分為短期投資和長期投資。首先，請記住一項鐵則：長期買進也是股票投資的基本。相信任誰多多少少都有貪念或欲望。這世上確實存在億萬富翁，其中有人只花幾個月至幾年，就將資產翻了數百倍。某些人會羨慕他們，我也可以理解。

2026-02-16 11:00
幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

「最幸運的倒楣鬼」！新北市土城年輕男子騎車出遊突拋錨，剛好看到彩券行想轉換心情，竟刮中100萬元。

2026-02-16 10:01
記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

根據《彭博》報導，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內的越來越多的科技行業領袖警告說，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺開始重創利潤、擾亂企業計劃，並推高從筆記型電腦和智能手機到汽車和數據中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

2026-02-16 09:42
春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

春節出遊潮　網路投保旅平險、車險強化保障

春節期間是返鄉與旅遊人數尖峰期，富邦產險提醒民眾，出國旅遊前可事先投保國外旅平險加不便險，自駕返鄉或國內旅遊則建議同步檢視既有保障內容是否規劃第三人責任險、乘客責任險與車體險等任意險，並視行程需求加保「國道增額險」與「國道拖吊險」，行前做好旅平險與車險等保障規劃，以分散突發狀況帶來的經濟負擔，也可透過富邦產險官網網路投保，快速完成投保流程，讓走春行程安心又幸運。

2026-02-16 08:05

