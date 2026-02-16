金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

▲台股金蛇年繳出亮麗成績單。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

蛇年倒數計時！對投資人而言，金蛇年全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。根據統計，金蛇年投信發行的國內外各類股票基金平均績效表現，其中台股基金以科技型上漲88.39%居冠，海外股票基金則以日本股票型上漲49.44%表現最佳。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，統計2005年以來台股歷經5個多頭行情，而電子科技創新股，也都成為台股多頭加速器，台灣科技創新領先全球脈動，因此過去20年台股多頭期間，電子指數漲幅都大勝大盤。

陳朝政進一步指出，今年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，企業獲利回到成長軌道，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。

至於日股表現也不遑多讓，群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本股市除了政策加持，日本企業於公司治理改革上亦取得進展，企業帳上現金占比自25%降至21%，除了減少交叉持股，資金也轉向股利發放、在投資與併購，有助未來企業獲利品質改善，股價也可望迎來重新評價。

洪玉婷強調， 從政策面、企業治理面皆朝正向發展，有望推動日本經濟與產業發展的正向循環，後市表現值得留意。在類股方面，可持續關注科技、金融、內需、工業、原物料等類股表現。

群益投信研究團隊表示，投資基金以定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。對於看好的市場，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局相關基金。