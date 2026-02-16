台船造船、造艦有媽祖與乖乖　應客戶要求安排神父祝禱

▲造船廠機台上的乖乖。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

汪洋大海上的海象瞬息萬變，所以祈求平安是船員及航運業的最大公約數，因此海神信仰在全球各地航海民族中從不缺席。台船(2208)造船、造艦缺不了神明庇佑，船東要求安奉媽祖，或是請神父祝禱的都有，機器旁也會放置一包綠色乖乖。

台船指出媽祖，在華人中確實是許多船員精神信仰的重要依靠，媽祖廟、天后宮遍及各港口，甚至內陸村鎮也就不奇怪。對於一個海島移民社會而言，這類保佑航行安全的女神信仰再平常不過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就造船廠而言，船東來自世界各國，對於各方不同的信仰都會尊重配合，共同真心誠意地祝禱於交船後能夠首航順利，滿載而歸。因此依船東或船長的信仰，除了安奉媽祖等華人神祇，也曾有過應船東要求，邀請神父於交船時在船上祝禱，各種東西方的信仰都很常見。

現代化的造船廠已不會在廠內設置海神信仰的廟宇了，但是三百年前(1725年)台灣第一座正式的造船廠「台澎軍工道廠」，在廠內便設有天后宮、風神、潮神、魯班各廟。這座位於台南市立人國小西側的船廠及其天后宮，現已不存，但有相關記載與描繪的圖碑保存於赤崁樓，乾隆年間繪製的「鼎建台郡軍工廠圖」則存於故宮博物院。

台灣的民間船隻上常常設有媽祖神像求平安，但各類船隻的情形不太一樣。漁船上幾乎都有，一般會放在駕駛台後方；而商船與交通船看船東，但並不像漁船那麼普遍了。比較嚴肅的海巡署與公務船不一定有，軍艦現在也很少設媽祖像了。

另台灣近二十年來，似乎從大學實驗室開始，流行在機器旁邊放置一包綠色乖乖零食，甚至連世界一流企業台積電都有，不少企業、單位也會與生產廠商合作推出客製化的聯名款。那造船廠呢？是否台船的辦公室、工廠也有呢? 這樣的一種技術文化，也普遍到造船界了嗎？

台灣四面環海，百分之九十的大宗民生物資，暨油氣電鐵的原物料，皆需透過海運來台；同時?了守護環島海疆，保護船舶與水道的暢通，因此數十年來，台船公司配合國家船艦需求，兢兢業業，興業造船，經常一馬當先，配合國防與經濟政策發展，不計成本風險，優先於各項高難度的船艦研製，如現役的成功級巡防艦、亞洲最大海上吊裝能量的環海翡翠輪…等。製造此類特殊船舶，不同於一貫化的生產線，已有熟悉穩定的裝備與製程，而需面對新造船舶，將數以十萬計的裝備零件組合，再到逐一檢測各項系統及訊號的正常運作，是種相當複雜的系統工程。

因此，不只是行政辦公室的電腦、印表機等，即使是在不影響品質、沒有要求無塵環境的工項中，偶見工廠機台或電腦旁確實可見有員工放置「乖乖」，展現一種超越科技的安定力量，也令工程團隊會心一笑，祈禱今天又是順利地開機運轉。當然放或不放皆由各團隊默契，重點在於工程順利進行。