ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台船造船、造艦有媽祖與乖乖　應客戶要求安排神父祝禱

▲造船廠機台上的乖乖。（圖／台船提供）

▲造船廠機台上的乖乖。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

汪洋大海上的海象瞬息萬變，所以祈求平安是船員及航運業的最大公約數，因此海神信仰在全球各地航海民族中從不缺席。台船(2208)造船、造艦缺不了神明庇佑，船東要求安奉媽祖，或是請神父祝禱的都有，機器旁也會放置一包綠色乖乖。

台船指出媽祖，在華人中確實是許多船員精神信仰的重要依靠，媽祖廟、天后宮遍及各港口，甚至內陸村鎮也就不奇怪。對於一個海島移民社會而言，這類保佑航行安全的女神信仰再平常不過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就造船廠而言，船東來自世界各國，對於各方不同的信仰都會尊重配合，共同真心誠意地祝禱於交船後能夠首航順利，滿載而歸。因此依船東或船長的信仰，除了安奉媽祖等華人神祇，也曾有過應船東要求，邀請神父於交船時在船上祝禱，各種東西方的信仰都很常見。

現代化的造船廠已不會在廠內設置海神信仰的廟宇了，但是三百年前(1725年)台灣第一座正式的造船廠「台澎軍工道廠」，在廠內便設有天后宮、風神、潮神、魯班各廟。這座位於台南市立人國小西側的船廠及其天后宮，現已不存，但有相關記載與描繪的圖碑保存於赤崁樓，乾隆年間繪製的「鼎建台郡軍工廠圖」則存於故宮博物院。

台灣的民間船隻上常常設有媽祖神像求平安，但各類船隻的情形不太一樣。漁船上幾乎都有，一般會放在駕駛台後方；而商船與交通船看船東，但並不像漁船那麼普遍了。比較嚴肅的海巡署與公務船不一定有，軍艦現在也很少設媽祖像了。

另台灣近二十年來，似乎從大學實驗室開始，流行在機器旁邊放置一包綠色乖乖零食，甚至連世界一流企業台積電都有，不少企業、單位也會與生產廠商合作推出客製化的聯名款。那造船廠呢？是否台船的辦公室、工廠也有呢? 這樣的一種技術文化，也普遍到造船界了嗎？

台灣四面環海，百分之九十的大宗民生物資，暨油氣電鐵的原物料，皆需透過海運來台；同時?了守護環島海疆，保護船舶與水道的暢通，因此數十年來，台船公司配合國家船艦需求，兢兢業業，興業造船，經常一馬當先，配合國防與經濟政策發展，不計成本風險，優先於各項高難度的船艦研製，如現役的成功級巡防艦、亞洲最大海上吊裝能量的環海翡翠輪…等。製造此類特殊船舶，不同於一貫化的生產線，已有熟悉穩定的裝備與製程，而需面對新造船舶，將數以十萬計的裝備零件組合，再到逐一檢測各項系統及訊號的正常運作，是種相當複雜的系統工程。

因此，不只是行政辦公室的電腦、印表機等，即使是在不影響品質、沒有要求無塵環境的工項中，偶見工廠機台或電腦旁確實可見有員工放置「乖乖」，展現一種超越科技的安定力量，也令工程團隊會心一笑，祈禱今天又是順利地開機運轉。當然放或不放皆由各團隊默契，重點在於工程順利進行。

關鍵字： 台船造船造艦媽祖乖乖神父祝禱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【暖心救援】桃園婦正午過馬路突昏倒　「口鼻狂流血」3暖警衝出救援

推薦閱讀

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

巨大集團公告「懷著深深的不捨，我們敬愛的創辦人劉金標先生，於今（16）日凌晨安詳辭世，享壽 93 歲。」

2026-02-16 13:03
記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

根據《彭博》報導，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內的越來越多的科技行業領袖警告說，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺開始重創利潤、擾亂企業計劃，並推高從筆記型電腦和智能手機到汽車和數據中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

2026-02-16 09:42
劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

台灣自行車產業旗艦企業巨大集團（Giant Group） 創辦人劉金於今（16）日凌晨安詳辭世，位被不少人稱為「自行車教父」的企業家，是YouBike推手，留給台灣的不只是一家全球知名品牌，是一整個世代對「騎乘文化」的集體記憶。

2026-02-16 13:48
金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

蛇年倒數計時！對投資人而言，金蛇年全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。根據統計，金蛇年投信發行的國內外各類股票基金平均績效表現，其中台股基金以科技型上漲88.39%居冠，海外股票基金則以日本股票型上漲49.44%表現最佳。

2026-02-16 11:17
金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

為瞭解農曆春節期間自動提款機運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會在今（16日）除夕當日，全台7縣市實測9家金融機構的ATM，均能順利提領現金。

2026-02-16 12:17
情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

用刮刮樂測試愛情濃度？台彩指出，一對結婚12年高雄恩愛夫妻用結婚周年來選號，驚喜刮中100萬大獎。

2026-02-16 11:30
幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

「最幸運的倒楣鬼」！新北市土城年輕男子騎車出遊突拋錨，剛好看到彩券行想轉換心情，竟刮中100萬元。

2026-02-16 10:01
母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

過年就是要試手氣！台彩今（16日）指出，一對母子檔在春節連假前夕挑戰台南彩券一條街，連刮6家果真幸運刮中100萬元。

2026-02-16 09:11
保險沒用到是浪費錢？從經濟學看「風險轉移」　守住安全邊際

保險沒用到是浪費錢？從經濟學看「風險轉移」　守住安全邊際

我們都希望規避風險，避免風險來襲時帶來的衝擊，減少要付出的代價。根據經濟學上的風險控制理論，風險有以下4種處理方式。

2026-02-16 14:02
留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

留意OTP驗證簡訊3招　春節期間防信用卡盜刷

農曆春節假期長達九天，金管會提醒民眾春節期間進行信用卡消費或網路交易時，對於來路不明之簡訊、連結或電子郵件應提高警覺，留意OTP驗證簡訊內容，主動管理信用卡使用，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用等三招，避免遭盜刷情形發生。

2026-02-16 12:05

讀者迴響

熱門新聞

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

黃仁勳缺席印度AI峰會　輝達證實因突發狀況取消行程

大樂透1億頭獎槓龜！春節大紅包開出26組

從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

高雄市2025刮出217個百萬以上大獎稱冠　台北市只排第5名

畢業論文變上億商機！女大生用「嗅覺騙大腦」　百事也投資

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366