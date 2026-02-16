ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

▲▼2007年73歲巨大集團創辦人 劉金標用15天完成973公里的自行車環台之旅。（圖／翻攝官網）

▲2007年73歲巨大集團創辦人 劉金標用15天完成973公里的自行車環台之旅。（圖／翻攝官網）

記者林潔禎／台北報導

台灣自行車產業旗艦企業巨大集團（Giant Group） 創辦人劉金於今（16）日凌晨安詳辭世，這位被不少人稱為「自行車教父」的企業家，是YouBike推手，留給台灣的不只是一家全球知名品牌，是一整個世代對「騎乘文化」的集體記憶。

劉金標1934年出生於台中沙鹿，自少年時期就對機械與自行車懷抱熱情。就讀台中一中與後來進入台中高工時，他對齒輪、鏈條與金屬的極致工藝展現出異常濃厚的興趣。

1972年，劉金標與夥伴共同出資成立「巨大工業」，正式踏入自行車產業。早期，巨大並非有名的自有品牌，而是以高品質代工聞名，為國際大廠進行OEM生產，逐步在全球供應鏈站穩腳步。憑藉對品質近乎苛求的堅持，他率先引進日本工業標準（JIS），提升產品精密度，使台灣製造贏得國際肯定。

1981年，劉金標決定不再只是代工，他要打造屬於台灣自己的自行車品牌，於是成立了 GIANT（捷安特）。這個品牌從台灣出發，迅速佈局全球市場，成為世界最具影響力的自行車品牌之一。

劉金標的影響力遠超過一個企業家的經營成就。他深信「自行車不只是交通工具，更是一種生活文化」。1978年親手籌辦 國際自由車環台公路大賽，將競賽引進台灣，讓大眾重新認識騎乘的樂趣與可能；2012年，他促成 YouBike 微笑單車 系統正式在台北啟用，成功將自行車融入城市日常交通網絡。

他不只用企業和產品說話，更以自身行動示範熱愛。因為電影「練習曲」中的一句話「有些事，現在不做，一輩子也都不會做了。」73歲的劉金標決心不顧家人的反對，挑戰並完成他的夢想騎單車環台，15天完成973公里的自行車環台之旅。

2009 年劉金標發起「京騎滬動」計畫，從北京到上海完成 1668 公里的騎行，這項定位為「兩岸健康情，雙輪快樂行」的京滬騎行，除了挑戰自我之外，也希望帶動兩岸的騎乘風氣。次年、 2010 年的「騎心荷力」之旅中以76歲之齡，再次跨上自行車，展開為期5天500多公里的“單車的綠色世界”荷蘭之旅。

劉金標對全球自行車界的貢獻也獲得國際肯定。2016年，他獲日本政府頒發「旭日中綬章」表彰他在產業與文化上的領導；2022年更榮獲 聯合國世界自行車日的特別終身成就獎，肯定他在推動騎乘文化、永續交通與健康生活方面的卓越影響。

今天的巨大，不僅是自行車工業的代名詞，更代表一種「用雙輪奔向世界」的精神。劉金標一生最為外界津津樂道的，不只是他創立了一間成功企業，而是他為台灣、甚至全球推動了一場騎乘文化與生活方式的革命 ，這份影響、這份熱情，將持續在每一個踏上踏板的瞬間延續下去。

