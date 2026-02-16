經部展示AI臨摹科技寫春聯　仿真書法名家風格筆觸

▲▼經濟部轄下印刷研究中心運用AI與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命、下圖同（圖／經濟部提供）

記者陳瑩欣／台北報導

農曆新年將至，象徵迎春納福的春聯，再次成為家家戶戶不可或缺的年節風景。經濟部產業技術司今（16）日表示，為讓傳統書法藝術以嶄新形式走進民眾生活，經濟部轄下印刷研究中心運用生成式人工智慧與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命。

在AI的輔助下，除了可臨摹仿真書法名家的風格筆觸，重現書法作品中所展現的線條張力與整體氣韻；也與書法碑帖典藏企業合作，系統性蒐集近18萬字、涵蓋各朝代的書法碑帖、卷軸與拓片，將長期珍藏於典藏體系中的書法資源，轉化為可供人工智慧學習與分析的數位素材。透過生成式AI技術，針對書法字樣進行字形結構標註、筆路重建及風格嵌入等多層次學習，深入解析書法中蘊含的結構比例、行筆節奏與風格特徵，讓系統不僅能「看見」字形，更能理解書寫背後的運筆邏輯與藝術表現。相較於過去苦於文字缺漏，僅能固定複製既有字帖，此項技術可依不同文字需求生成風格一致的新字形，讓傳統書法在保有原有精神的同時，具備更高的應用彈性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為使AI生成的書法成果能真實呈現在民眾眼前，印刷研究中心進一步結合多年累積的印刷專業，透過精密製程呈現墨色層次、筆觸細節與紙張質感，讓最終完成的AI春聯在整體感覺上，能接近手寫書法的藝術效果。透過科技與印刷工藝的整合，傳統書法不再僅止於典藏展示，而能實際走入家庭生活，成為年節中可親近、可使用的文化載體。

AI臨摹科技的核心目標並非取代人文創作，而是透過科技手段協助文化資產保存、延伸與再應用，讓珍貴的書法藝術能在現代社會中持續被理解、被欣賞。印刷研究中心期盼以科技為橋梁，串聯歷史與現代，讓一幅幅融合文化底蘊與創新技術的春聯，走進家家戶戶，為新年增添更深厚的文化氣息與溫暖祝福。



