ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

經部展示AI臨摹科技寫春聯　仿真書法名家風格筆觸

▲▼經濟部轄下印刷研究中心運用AI與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命。（圖／經濟部提供）

▲▼經濟部轄下印刷研究中心運用AI與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命、下圖同（圖／經濟部提供）

記者陳瑩欣／台北報導

農曆新年將至，象徵迎春納福的春聯，再次成為家家戶戶不可或缺的年節風景。經濟部產業技術司今（16）日表示，為讓傳統書法藝術以嶄新形式走進民眾生活，經濟部轄下印刷研究中心運用生成式人工智慧與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命。

在AI的輔助下，除了可臨摹仿真書法名家的風格筆觸，重現書法作品中所展現的線條張力與整體氣韻；也與書法碑帖典藏企業合作，系統性蒐集近18萬字、涵蓋各朝代的書法碑帖、卷軸與拓片，將長期珍藏於典藏體系中的書法資源，轉化為可供人工智慧學習與分析的數位素材。透過生成式AI技術，針對書法字樣進行字形結構標註、筆路重建及風格嵌入等多層次學習，深入解析書法中蘊含的結構比例、行筆節奏與風格特徵，讓系統不僅能「看見」字形，更能理解書寫背後的運筆邏輯與藝術表現。相較於過去苦於文字缺漏，僅能固定複製既有字帖，此項技術可依不同文字需求生成風格一致的新字形，讓傳統書法在保有原有精神的同時，具備更高的應用彈性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼經濟部轄下印刷研究中心運用AI與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命。（圖／經濟部提供）

為使AI生成的書法成果能真實呈現在民眾眼前，印刷研究中心進一步結合多年累積的印刷專業，透過精密製程呈現墨色層次、筆觸細節與紙張質感，讓最終完成的AI春聯在整體感覺上，能接近手寫書法的藝術效果。透過科技與印刷工藝的整合，傳統書法不再僅止於典藏展示，而能實際走入家庭生活，成為年節中可親近、可使用的文化載體。

AI臨摹科技的核心目標並非取代人文創作，而是透過科技手段協助文化資產保存、延伸與再應用，讓珍貴的書法藝術能在現代社會中持續被理解、被欣賞。印刷研究中心期盼以科技為橋梁，串聯歷史與現代，讓一幅幅融合文化底蘊與創新技術的春聯，走進家家戶戶，為新年增添更深厚的文化氣息與溫暖祝福。


關鍵字： AI春聯書法藝術經濟部印刷技術文化創新

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【危險台64】她下閘道驚見逆向車！嚇傻「絕對不放過」

推薦閱讀

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

巨大集團公告「懷著深深的不捨，我們敬愛的創辦人劉金標先生，於今（16）日凌晨安詳辭世，享壽 93 歲。」

2026-02-16 13:03
記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

根據《彭博》報導，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內的越來越多的科技行業領袖警告說，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺開始重創利潤、擾亂企業計劃，並推高從筆記型電腦和智能手機到汽車和數據中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

2026-02-16 09:42
劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

劉金標打造「捷安特」騎向全世界　YouBike推手改變台灣騎乘文化

台灣自行車產業旗艦企業巨大集團（Giant Group） 創辦人劉金於今（16）日凌晨安詳辭世，這位被不少人稱為「自行車教父」的企業家，是YouBike推手，留給台灣的不只是一家全球知名品牌，是一整個世代對「騎乘文化」的集體記憶。

2026-02-16 13:48
金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠　海外日股漲5成佔鰲頭

蛇年倒數計時！對投資人而言，金蛇年全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。根據統計，金蛇年投信發行的國內外各類股票基金平均績效表現，其中台股基金以科技型上漲88.39%居冠，海外股票基金則以日本股票型上漲49.44%表現最佳。

2026-02-16 11:17
金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

金管會秘密客除夕出動盯ATM　7縣市9銀行「全數過關」

為瞭解農曆春節期間自動提款機運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會在今（16日）除夕當日，全台7縣市實測9家金融機構的ATM，均能順利提領現金。

2026-02-16 12:17
情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

用刮刮樂測試愛情濃度？台彩指出，一對結婚12年高雄恩愛夫妻用結婚周年來選號，驚喜刮中100萬大獎。

2026-02-16 11:30
幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁　竟刮中100萬

「最幸運的倒楣鬼」！新北市土城年輕男子騎車出遊突拋錨，剛好看到彩券行想轉換心情，竟刮中100萬元。

2026-02-16 10:01
母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

過年就是要試手氣！台彩今（16日）指出，一對母子檔在春節連假前夕挑戰台南彩券一條街，連刮6家果真幸運刮中100萬元。

2026-02-16 09:11
經部展示AI臨摹科技寫春聯　仿真書法名家風格筆觸

經部展示AI臨摹科技寫春聯　仿真書法名家風格筆觸

農曆新年將至，象徵迎春納福的春聯，再次成為家家戶戶不可或缺的年節風景。經濟部產業技術司今（16）日表示，為讓傳統書法藝術以嶄新形式走進民眾生活，經濟部轄下印刷研究中心運用生成式人工智慧與精緻印刷技術，為傳統文化注入新生命。

2026-02-16 15:26
保險沒用到是浪費錢？從經濟學看「風險轉移」　守住安全邊際

保險沒用到是浪費錢？從經濟學看「風險轉移」　守住安全邊際

我們都希望規避風險，避免風險來襲時帶來的衝擊，減少要付出的代價。根據經濟學上的風險控制理論，風險有以下4種處理方式。

2026-02-16 14:02

讀者迴響

熱門新聞

「台灣首富」換人了！　郭台銘些微差距暫居第二

為了看女神！鴻海男中千萬　妻回4字

黑手出身！　現躋身「台灣前50名富豪榜」

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世　享壽93歲

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」內容曝！網羨煞

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

高雄神人5.6萬變148萬！台彩曝投注手法

母子檔挑戰台南彩券一條街　連刮6家幸運刮中100萬元

幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了

黃仁勳缺席印度AI峰會　輝達證實因突發狀況取消行程

台股挫咧等！他曝美股7巨頭「幾乎全軍覆沒」

從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

大樂透1億頭獎槓龜！春節大紅包開出26組

畢業論文變上億商機！女大生用「嗅覺騙大腦」　百事也投資

高雄市2025刮出217個百萬以上大獎稱冠　台北市只排第5名

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

記憶體價格「拋物線式」上漲　分析師：下游電子廠付出慘痛代價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」

Disney+《天機試煉場》神到全嚇歪　精準感應亡者死因「攝影棚替他解結」
RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

RAIN特意避開東方神起回歸　比金俊秀還熟團體的歌XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

TWS謝惠利翻跳「撒嬌舞」讓歌曲爆紅　她坦言：當初以為是要領獎給我！XD

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

棒球是「傳」「承」的運動 將摯愛奉獻給理想 -【70年代的三冠王 高英傑】

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案　2人無辜受傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366