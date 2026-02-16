蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議　價格翻倍且動態調整

▲日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據科技網站《wccftech》報導，儘管蘋果（Apple）想避免iPhone 18系列漲價，但漲價或許難以避免；傳蘋果與日本NAND快閃記憶體製造商鎧俠（Kioxia）達成協議，蘋果將支付購買記憶體雙倍的價格，這意味著高容量版本的價格可能會上漲。此外，支付雙倍價格並不意味著蘋果就能免受未來價格波動的影響，因為合約條款每季都可能發生變化。

報導稱，傳聞來自 X 論壇用戶 @jukan05，他在簡短的帖子中提到，目前公佈的 NAND 快閃記憶體價格指的是 1 ~3 月季度價格，預計 4 ~ 6 月期間價格會有所變動。而蘋果最大的優勢在於其服務部門，該部門收入高達數十億美元，為該公司在硬體銷售下滑的艱難時期提供了充足的財務緩衝。

天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果應該 在市場動盪期間消化價格上漲帶來的衝擊，以鞏固其市場地位。他也指出，蘋果2026年第一季創紀錄的300.13億美元營收來自服務板塊，該板塊的收入足以抵消蘋果在眾多產品中為DRAM和NAND快閃記憶體支付的溢價。

去年，蘋果在iPhone 17系列發佈時，憑藉多達五家DRAM和NAND快閃記憶體供應商（包括鎧俠），成功保持了穩健的供應鏈，始終領先一步，但即便一家公司擁有多家供應商，卻仍在討論最新的傳聞，這顯示沒有一家公司能夠倖免於當前的危機。

此外，蘋果並非不想確保全年的零件供應，但鑑於目前的市場波動，合約很可能每季都會重新談判。