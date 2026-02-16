不離職！鴻海男抽中1000萬　會計師試算「實拿金額」曝

▲鴻海2026年運動嘉年華會。（圖／鴻海提供）

鴻海（2317）日前舉辦集團年度盛會「運動嘉年華」，活動規模盛大、氣氛熱絡，不僅凝聚內部士氣，也成為科技圈關注焦點。創辦人郭台銘雖未親自出席，仍宣布加碼3億元作為年終紅利與「1000萬獎金」創辦人特別獎，展現對員工的高度肯定與回饋。由於1000萬獎金金額驚人，實際領獎金額也引發熱論。

根據三立新聞網報導，10位獲得「1000萬現金」創辦人特別獎的其中一位，是到職5年的Jason，他透露，自己只是土城總部的基層行政人員，年薪甚至未破百萬，當天純粹為了看偶像「姐姐」謝金燕壓軸才坐到最後，沒想到補抽時，大螢幕赫然亮出他的工號，讓他當場驚呆，宛如靈魂出竅。

總稅金應逼近305萬 實際到手約700萬

三立新聞網詢問會計師，會計師補充，如果郭董願意負擔20%贈與稅，員工個人就不用繳稅，可以實拿1,000萬。在一般情況下，千萬大獎總稅金可能逼近305萬，扣掉已預扣的100萬，5月還得再補繳超過200萬，實際到手約700萬左右。

本次活動邀請藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典擔任主持。Lulu事後在社群發文表示，站在台上看到抽獎金額時「真的傻眼」，形容現場氣氛震撼。她透露，公司準備多包千萬元現金紅包，且一次抽出10包，規模罕見，直言相當驚人。

4人缺席遭重抽 現場沸騰畫面引爆網路討論

當天傍晚抽出千萬元得主時，有4名員工未在現場，依規定需重新抽出，場面一度沸騰，不少人替當事人惋惜。相關畫面在網路流傳後迅速引發討論。有網友留言表示「可能以為三萬人不會抽到自己」、「那4個應該會懊悔很久」、「可以錯過下班時間，不能錯過抽獎時間」，話題持續延燒。

此外，在重抽過程中，也有一名同仁因留守工作崗位未能到場，經確認屬於執勤因素，公司仍保留其中獎資格。此舉被視為兼顧制度與人性，為活動增添另一層討論焦點。

整體而言，鴻海透過高額紅利與創辦人特別獎，展現企業在AI浪潮下的營運信心與獲利成果，也藉由年度盛會強化團隊向心力。在產業景氣轉折之際，大手筆獎勵措施不僅提升員工士氣，也成為外界觀察科技產業發展動向的重要指標。