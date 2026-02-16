台北福華外帶年菜單點品項明顯成長 　銷售冠軍依舊是紹興醉雞

▲福華的常溫年菜除夕下午取貨，晚上就可以享用，是很多台北人的最愛。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台北福華飯店的常溫外帶年菜在業界銷售居冠，今年熱度再創新高，銷售近6000單，其中單點品項明顯成長，銷售冠依舊是江南春的紹興醉雞、其次是蓬萊邨的紅燒腿庫，總銷售金額約1500萬元，圍爐及外帶銷售金額近億元。

福華外帶年菜，除夕當日再創銷售近6000單的亮眼成績。為確保年菜「現做現領」的品質，福華今(16)日動員內外場超過100位工作人員，內場師傅自凌晨4點即進駐備戰，全力應對集中領取高峰，挑戰最短時間內精準出餐與發放。

▲江南春的紹興醉雞十多年來都是銷售冠軍。(圖／福華提供）

今年消費趨勢也出現變化，相較往年以整套年菜為主，今年「單點品項」明顯成長，帶動整體客單價提升。其中江南春招牌「紹興雞腿」蟬聯人氣王，單品銷量約500隻，十年熱銷地位不墜。就金額來看，套餐部分銷售額有900多萬，高於單點的近600萬元

此外，台菜餐廳蓬萊邨表現同樣亮眼，單就「佛跳牆」銷售金額即逼近百萬元。在主廚陳冠閔帶領下，今年更首度推出純素年菜套餐，呼應現代消費者對蔬食與環保的重視。其中話題菜色「四喜拼盤」，運用永續惜食概念，將百香果殼內白色海綿層轉化為酸甜細緻的「梅漬百香果」，搭配層次豐富的素佛跳牆，為年節餐桌帶來全新詮釋。

▲獲得《500盤》「永續餐廳獎」肯定的台菜餐廳蓬萊邨今年首度推出素食套餐。（圖／福華提供）

台北福華原計畫去年農曆年過後就開始內部分批改裝，但因工班安排不易，預計今年3、4月才能展開改裝工程。