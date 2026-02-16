幫小孩無腦存股18年　「只存不出」報酬率近160%

▲網友幫小孩無腦存股，18年「只存不出」，整體報酬率近160%。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者潘姿吟／綜合報導

除夕夜，很多人都會收到壓歲錢，也讓「壓歲錢到底該給到幾歲」再度成為話題。常見作法大致分兩派：一派認為只要未成年就該給；另一派則覺得等孩子開始工作、能自己賺錢後，就應該停止領取。

而在「給到幾歲」之外，也有不少父母更在意的是：這筆錢怎麼用才更有意義。於是，有人會趁孩子年紀還小，把壓歲錢拿來「存股」，用長期投資的方式替孩子慢慢累積未來的生活底氣。就有網友在Dcard發文分享自己的存股清單與實戰經驗，表示過去18年一路遵守「只存不出」（持續投入、不隨意賣出）的原則，如今帳面資產已達849萬元，整體報酬率逼近160%。

該文提到，雖然換算後的年化報酬約8％多，並非特別驚人，但優點在於長期持有、過程中「沒有提心弔膽」，而且，因為是孩子的帳戶，採取保守策略，比較不會手賤去動，只買不賣，他建議，如果有小孩的可以試試。

初期，原PO因不熟悉電子產業，投資標的多來自生活周遭的企業，包括華南金、桂格、長榮海運、中保科及統一超商等，幾乎都是「一張一張慢慢存」，他雖然說，「還有很多隨便亂買的股票啦」但也分享，「身為台灣股民，沒有台積電怪怪的，終於就大膽用存的股利買了第一張電子股……」他說，因為都只有一張，根本也不怕哪家突然倒了，也從沒去關心，就莫名其妙的存到現在。

這邊貼文曝光後引發熱議，不少網友直呼羨慕孩子出社會就擁有可觀資產，也有人認為不宜太早讓孩子知道名下財富，以免影響心態。