快訊／威力彩頭獎獎號出爐！　吃完飯來對獎

快訊／巨大集團創辦人劉金標今凌晨辭世 享壽93歲

巨大集團公告「懷著深深的不捨，我們敬愛的創辦人劉金標先生，於今（16）日凌晨安詳辭世，享壽 93 歲。」

記憶體價格「拋物線式」上漲 分析師：下游電子廠付出慘痛代價

根據《彭博》報導，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和蘋果執行長庫克（Tim Cook）在內的越來越多的科技行業領袖警告說，一場全球危機正在醞釀之中，記憶體晶片短缺開始重創利潤、擾亂企業計劃，並推高從筆記型電腦和智能手機到汽車和數據中心等所有產品的價格，而且這種短缺只會愈演愈烈。

劉金標打造「捷安特」騎向全世界 YouBike推手改變台灣騎乘文化

台灣自行車產業旗艦企業巨大集團（Giant Group） 創辦人劉金於今（16）日凌晨安詳辭世，這位被不少人稱為「自行車教父」的企業家，是YouBike推手，留給台灣的不只是一家全球知名品牌，是一整個世代對「騎乘文化」的集體記憶。

金蛇年倒數！台股科技基金飆近9成居冠 海外日股漲5成佔鰲頭

蛇年倒數計時！對投資人而言，金蛇年全球主要股票市場頻頻創新高，也讓股票基金績效長紅。根據統計，金蛇年投信發行的國內外各類股票基金平均績效表現，其中台股基金以科技型上漲88.39%居冠，海外股票基金則以日本股票型上漲49.44%表現最佳。

金管會秘密客除夕出動盯ATM 7縣市9銀行「全數過關」

為瞭解農曆春節期間自動提款機運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會在今（16日）除夕當日，全台7縣市實測9家金融機構的ATM，均能順利提領現金。

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號 刮中100萬

用刮刮樂測試愛情濃度？台彩指出，一對結婚12年高雄恩愛夫妻用結婚周年來選號，驚喜刮中100萬大獎。

幸運的倒楣鬼！土城年輕男機車拋錨彩券行旁 竟刮中100萬

「最幸運的倒楣鬼」！新北市土城年輕男子騎車出遊突拋錨，剛好看到彩券行想轉換心情，竟刮中100萬元。

母子檔挑戰台南彩券一條街 連刮6家幸運刮中100萬元

過年就是要試手氣！台彩今（16日）指出，一對母子檔在春節連假前夕挑戰台南彩券一條街，連刮6家果真幸運刮中100萬元。

幫小孩無腦存股18年 「只存不出」報酬率近160%

有人會趁孩子年紀還小，把壓歲錢拿來「存股」，用長期投資的方式替孩子慢慢累積未來的生活底氣。就有網友在Dcard發文分享自己的存股清單與實戰經驗，表示過去18年一路遵守「只存不出」（持續投入、不隨意賣出）的原則，如今帳面資產已達849萬元，整體報酬率逼近160%。

蘋果傳接受日記憶體大廠漲價協議 價格翻倍且動態調整

根據科技網站《wccftech》報導，儘管蘋果（Apple）想避免iPhone 18系列漲價，但漲價或許難以避免；傳蘋果與日本NAND快閃記憶體製造商鎧俠（Kioxia）達成協議，蘋果將支付購買記憶體雙倍的價格，這意味著高容量版本的價格可能會上漲。此外，支付雙倍價格並不意味著蘋果就能免受未來價格波動的影響，因為合約條款每季都可能發生變化。