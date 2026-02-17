ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電首辦「全球共融職場月」　共創歸屬文化

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）致力實現人才願景，透過《全球共融職場宣言》推動共融發展，民國114年10月至12月首度舉辦「全球共融職場月（Global Inclusive Workplace Month, GIW Month）」，以「I Belong@tsmc」與「Inclusion with Allyship」為二大主軸，攜手5個員工資源團體（Employee Resource Groups, ERGs）及外部合作夥伴／盟友展開多元行動；除響應國際相關節慶強化對不同國家多元群體的支持，Pride@tsmc亦首次參與台北及美國亞利桑那州鳳凰城的LGBTQ+遊行，台積電並與國際身心障礙組織Disability:IN合作，探討自我揭露（Self-Identification）及身分認同的挑戰與契機，進一步深化共融價值。為期2個月的GIW Month活動總計逾6,200人次共襄盛舉，提升同仁共融意識與自我實現。

秉持「打造具歸屬感的共融職場」理念，台積電以「I Belong@tsmc」為主題舉辦GIW Month全球線上開幕活動，邀請同仁票選具代表性的台積專屬用語、物品或儀式，包括ICIC、綠色金順乖乖、安安寶寶及運動會等，皆承載著台積人的共同記憶與驕傲；同時，鼓勵同仁以文字或影像分享自身感受到歸屬感的時刻（My TSMC Moment），透過親身經歷加深彼此連結，為台積大家庭注入更多溫暖及活力。此活動吸引來自全球3,145位同仁熱情參與，共收到1,472則感人故事，這些分享不僅展現個人經歷及共鳴，更成為台積公司共融文化的縮影，深刻體現歸屬感於企業文化中的價值。

除邀請同仁分享在台積電最有歸屬感的時刻外，GIW Month亦積極響應多元節慶與議題，聚焦性別、種族／國籍、身心障礙、美國退伍軍人身份、性傾向等多元領域，與ERGs、外部合作夥伴／盟友一同推動「Inclusion with Allyship」共融行動方案，支持多元人才成長與發展，並透過建立緊密的盟友相挺與合作關係，營造共融文化與環境。

台積電視人才為重要資產，將持續推動並擴大GIW Month，對內賦能（Empower）所有同仁成為共融催化劑（Catalyst），對外則計畫透過多元合作，發揮產業社會正面影響力。期盼藉由不懈努力，打造充滿歸屬感的工作環境，不僅達到人才吸引與留任，更讓每位同仁實現自我價值，釋放創新，共創共融新篇章。

