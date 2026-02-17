ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

人型機器人邁向商用化　固態電池技術將成突破動力瓶頸關鍵

▲▼特斯拉人形機器人Optimus與Cybertruck。（圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉人形機器人Optimus與Cybertruck。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新固態電池調查，隨著人型機器人發展於2026年來到商用化的關鍵點，作為「能量補給」的電池更加受重視。儘管目前人型機器人主要搭載液態鋰電池，但未來對長續航、高負荷工作的要求增加，或將促使具高能量密度的固態鋰電池接棒，成為主流方案。TrendForce預估，人型機器人對固態電池的需求有望於2035年超過74GWh，較2026年成長千倍以上。

TrendForce估計，2026年全球人型機器人出貨量將突破五萬台，年增700%以上。高鎳三元鋰電池(NMC/NCA)憑藉相對較高的能量密度，成為當前機器人電池的主流選擇。磷酸鐵鋰電池(LFP)則因成本優勢，多用於對續航要求較低的服務型機器人。

然而，受限於液態鋰電池的能量密度，和人型機器人軀幹空間、重量等因素，多數產品的續航力集中在二到四小時，電池容量多低於2kWh。如Unitree H1的電池容量為0.864 kWh，靜態續航不足四小時；Tesla Optimus Gen2 搭載2.3 kWh高鎳三元電池系統，也僅能維持約二小時的動態續航。

TrendForce指出，要跨越續航五至八小時的門檻，可採取「換電策略」，如Agility Robotics的Digit、Apptronik的Apollo透過熱插拔技術，換電池時無須重啟，以實現理論上的24小時不間斷工作。另一方式是透過高能量密度電池技術提升電池容量，如Xpeng IRON、GAC GoMate、Engineai T800等機器人選擇搭載固態電池，續航大幅提升至四小時以上。

目前人型機器人電池產品的開發，尚面臨兩大挑戰：第一，因為關節設計、構型選擇、AI邊緣算力等機器人的核心技術尚在快速迭代，電池的定製化開發面臨較大不確定性，如電池的安裝空間、功耗需求皆會受機器人不同的技術構型影響。第二，由於人型機器人尚在商用化初期，產業的首要目標為找尋可大規模商用化的場景，續航力改善屬次要任務，因此，尚無法刺激相關電池技術達成關鍵突破。

儘管如此，人型機器人對高能量密度、高倍率放電、高安全型電池的需求，正好可作為固態電池的「試驗場」，以發揮其能量密度優勢。隨著固態電池技術突破與成本下降，將有助人型機器人打破動力瓶頸。

人型機器人邁向商用化　固態電池技術將成突破動力瓶頸關鍵

